Philippines tuyên bố xóa sổ IS ở Marawi

Từ chối viện trợ của EU Chính phủ Philippines ngày 22-10 tuyên bố sẽ không nhận viện trợ từ Liên minh châu Âu (EU) để tái thiết TP Marawi bị tàn phá sau cuộc chiến với lý do lo ngại xảy ra vấn đề can thiệp nội bộ Philippines. “Tổng thống tuyên bố chúng tôi sẽ không nhận viện trợ” - thư ký báo chí của Tổng thống Duterte, ông Martin Andanar, cho biết. Ông Andanar chỉ trích nhiều tổ chức phi chính phủ tại châu Âu đang hành xử như trẻ con. “Họ cảm thấy việc can thiệp vào công việc chính trị của đất nước chúng tôi là bình thường, song điều đó là không đúng” - ông Andanar cho biết. Tuy nhiên, thư ký của Tổng thống Duterte tuyên bố chính phủ Philippines vẫn hoan nghênh viện trợ từ các quốc gia khác để giúp nước này tái thiết thành phố Marawi. Mối quan hệ giữa Philippines và EU bắt đầu căng thẳng sau khi tổ chức này nhiều lần lên án chiến dịch chống ma túy cứng rắn của chính phủ Philippines. Hôm 12-10, ông Duterte từng đe dọa sẽ trục xuất tất cả đại sứ EU ở Philippines trong vòng 24 giờ nếu tổ chức này còn tiếp tục can thiệp vào việc nội bộ của Philippines. __________________________ Lực lượng quân đội Philippines, dưới sự hỗ trợ của chính phủ và sự ủng hộ to lớn của người dân, đã triệt tiêu và đánh bại các cơ sở của phiến quân khủng bố ở Philippines. Ông DELFIN LORENZANA, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, tuyên bố chiến thắng hoàn toàn tại Marawi ngày 23-10