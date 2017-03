Tắc đường hàng chục giờ ở Indonesia, 18 người thiệt mạng

Trang Asia Correspondent ngày 6-7 đưa tin, cảnh sát ở Brebes, tây bắc tỉnh Trung Java của Indonesia xác nhận, 18 người đã thiệt mạng trong vụ tắc đường “kinh hoàng” kéo dài suốt 20 giờ đồng hồ hôm 5-7.

Những người tham gia giao thông từ Jakarta đến Tegal thông qua tuyến đường bộ thu phí Đông Brebes đã phải chịu cảnh tắc đường trong nhiều giờ đồng hồ. Một số nguồn tin nói rằng tắc đường kéo dài suốt 20 giờ đồng hồ, trong khi một số nguồn khác nói rằng tắc đường xảy ra khoảng 35 giờ đồng hồ.



Tình cảnh tắc đường hàng chục giờ đồng hồ ở Indonesia hôm 5-7. Ảnh: Twitter

Người đứng đầu cơ quan y tế ở Brebes, Sri Gunadi Parwoko, cho biết có 12 người thiệt mạng do mệt mỏi vì chờ đợi trong cảnh tắc đường, năm người khác thiệt mạng do tai nạn ở một ngã ba, một người khác tử vong không rõ nguyên do.



Theo tờ Lensa Indonesia, một vài trong số những người thiệt mạng do mệt mỏi vốn có bệnh bẩm sinh và tình trạng bệnh lý càng nghiêm trọng hơn do căng thẳng và hơi nóng ngột ngạt khi tắc đường.

Ông Sri cho biết thêm, rất khó để hỗ trợ cấp cứu cho các nạn nhân này bởi xe cứu thương và thậm chí xe máy cũng không chui vào được vì đường kẹt cứng.

Vụ tắc đường kinh hoàng trên diễn ra vào thời điểm nhiều người tìm cách đổ về quê nhà cho kịp ngày lễ Eid, ngày cuối cùng của tháng ăn chay Ramadan dành cho người Hồi giáo.

Tắc đường kinh hoàng đã trở thành cơn ác mộng thường xuyên đối với giới chức Indonesia. Tổng thống Indonesia Jokowi Widodo hôm 4-7 cho biết chính phủ hy vọng sẽ giải quyết được vấn đề này trong vòng hai năm tới.