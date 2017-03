Thành phố New York đón Giáo hoàng như đón tiếp Tổng thống

Kết thúc ngày làm việc bận rộn tại thủ đô Washington D.C., Giáo hoàng Francis đã đáp chuyến bay đến New York, điểm dừng chân thứ hai trong chuyến công du đến Mỹ vào lúc 17h chiều qua (giờ địa phương), tức 4h sáng nay (giờ Việt Nam).

Chiếc Boeing 777-200 của hãng hàng không American Airlines, đưa Giáo hoàng đến sân bay quốc tế John F. Kennedy của New York, cũng sẽ là máy bay phục vụ phần còn lại của chuyến công du từ New York đi Philadenphia và Rome của ông.



Giáo hoàng Francis đến sân bay quốc tế John F. Kennedy của New York (Ảnh: ABCNews)

Giáo hoàng bước ra khỏi máy bay với nụ cười trên môi và được 5 học sinh Công giáo chào đón. Những học sinh này được chọn lựa dựa vào thành tích học tập xuất sắc và đức tin đã trao tặng Giáo hoàng Francis một “bó hoa tinh thần” được làm từ lời cầu nguyện của học sinh 86 trường Công giáo tại Brooklyn và Queens.

Ban nhạc Bay Ridge của trường trung học Xaverian, Broooklyn đã chào mừng Giáo hoàng bằng ca khúc “New York, New York” của Frank Sinatra. Ngài cũng nhận được trao tặng một con búp bê hình giáo hoàng.



Thành phố New York chào đón Giáo hoàng Francis nhân chuyến thăm lịch sử của ngài (Ảnh: ABCNews)

8 phút sau khi xuống máy bay, Giáo hoàng Francis và tùy tùng đã lên 2 chiếc trực thăng chờ sẵn để đến một bãi đỗ trực thăng tại phố Wall. Đây là loại trực thăng Sikorsky SH-3 Vua Biển cả, cùng loại với chiếc Marine One (trực thăng chuyên phục vụ tổng thống Mỹ), và mang trên mình dòng chữ “Hợp chúng quốc Hoa Kỳ”. Chuyến đi của Giáo hoàng cũng tương tự cách di chuyển của tổng thống Barrack Obama và phó tổng thống Joe Biden khi đến thăm thành phố New York.



Người dân tập trung tại nhà thờ Thánh Patrick chờ đón Giáo hoàng Francis (Ảnh: ABCNews)

Sau đấy, đoàn hộ tống đã đưa Giáo hoàng đến điểm dừng chân đầu tiên trong lịch trịch tại New York là Nhà thờ Thánh Patrick tại Manhattan, nơi ngài được các quan chức địa phương chào đón, trong đó có Thống đốc bang New York Andrew Cuomo, Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio và Thượng nghị sĩ Chuck Schumer.