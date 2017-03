Tổng thống Duterte ảo tưởng về Trung Quốc

Ngày 14-9, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố củng cố hợp tác an ninh với Nga là điều khẩn cấp và quan trọng. Tuyên bố được đưa ra trong cuộc gặp với ông Nikolai Patrushev, Thư ký Hội đồng An ninh Nga, đang ở Bắc Kinh tham dự vòng tham vấn song phương thứ 12 về an ninh và chiến lược và phiên họp thứ ba về cơ chế hợp tác về áp dụng luật pháp và an ninh Trung Quốc-Nga. Ông Tập nhắc lại bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu mới rồi, ông và Tổng thống Putin đã nhất trí hai nước phải tăng cường ủng hộ lẫn nhau về các vấn đề lớn và củng cố lòng tin chính trị lẫn nhau. Tiêu điểm Hiện thời chưa có dấu hiệu sẽ giảm bớt các lực lượng Mỹ đến các căn cứ Philippines theo Hiệp định Tăng cường hợp tác quốc phòng đã ký năm 2014 giữa Mỹ và Philippines. Ngay chính Tổng thống Duterte cũng nói sẽ tôn trọng thỏa thuận này. Chuyên gia DALJIT SINGH