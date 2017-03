Tổng thống Putin kêu gọi toàn thế giới chống khủng bố

“Chúng ta đang đối mặt với các mối đe dọa chung và chúng tôi luôn mong muốn mọi quốc gia, cả châu Âu lẫn toàn thế giới, cùng nhau nỗ lực để đánh bại các mối đe dọa này. Chúng tôi vẫn đang đấu tranh vì điều này” - Reuters dẫn lời ông Putin phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với tờ Bild của Đức.



Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

“Tôi không chỉ nói đến chủ nghĩa khủng bố mà còn là vấn đề tội phạm, nạn buôn người, bảo vệ môi trường và nhiều thử thách khác của toàn nhân loại” - ông cho biết.

“Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng tôi nên đồng ý với mọi quyết định của người về vấn đề này hay các vấn đề khác”.

Lực lượng không quân Nga đang tấn công các mục tiêu của quân khủng bố IS ở Syria nhằm xóa sổ IS. Hàng ngàn người dân Nga đã gia nhập tổ chức này, đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc gia. IS cũng đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ rơi máy bay Nga tại Ai Cập hồi tháng 10 khiến 224 người thiệt mạng.



Thế nhưng theo Reuters, Nga đã không gia nhập liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu thực hiện các cuộc oanh kích nhằm vào IS ở Syria và Iraq. Phía Washington và các đồng minh cho rằng các cuộc tấn công của Moscow chỉ nhằm mục đích hỗ trợ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết các động thái can thiệp quân sự trước đây của phương Tây ở Iraq và Libya đã góp phần làm bùng phát chủ nghĩa khủng bố ở các nước này và một số nước khác.

Ông liên tục chỉ trích việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng sự hiện diện sang biên giới Nga cũng như việc Mỹ xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa, đồng thời cáo buộc sự bành trướng của phương Tây sau Chiến tranh lạnh đã làm trầm trọng thêm các cuộc khủng hoảng quốc tế.

Ngoài ra trên mặt trận kinh tế, Putin hiểu rõ nền kinh tế quốc gia bị ảnh hưởng nặng do giá dầu giảm sút trầm trọng nhưng ông cũng nói thêm rằng điều này điều này cũng có mặt lợi của nó, bởi từ đó Nga sẽ phải cải thiện cơ cấu tài chính quốc gia.