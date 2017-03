Trực thăng rơi ở Nga, 19 người thiệt mạng

Cơ quan hàng không quốc gia Nga cho biết 16 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng trong vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 21-10. Ba hành khách khác bị thương và đã được đưa đến bệnh viện.



Trực thăng Mi-8 bay từ Vankor đến Staryi Urengoi ở khu tự trị Yamalo-Nenets, bị rơi khi cách điểm đến khoảng 45km về phía đông bắc.

Đội cứu hộ phải mất 7 giờ mới tiếp cận được hiện trường tai nạn do sương mù và tầm nhìn kém. Đại tá Dmitry Alexandrov, quan chức trong khu vực cho biết chiếc trực thăng “rơi xuống về phía bên phải và các nạn nhân không thể nhận ra”

Thống đốc khu Yamalo-Nenets, ông Dmitry Kobylkin đã tuyên bố quốc tang một ngày, các sự kiện vui chơi giải trí đều bị dừng lại. Ông mô tả vụ tai nạn này là khởi nguồn cho “nỗi buồn vô hạn của tất cả chúng ta.”



Trực thăng Mi-8 gặp tai nạn ở miền Bắc nước Nga khiến 19 người thiệt mạng. Ảnh: Tass

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ lời chia buồn đến người thân và bạn bè của những người đã thiệt mạng, theo phát ngôn viên Dmitry Peskov.



Theo hãng tin Tass của Nga, trực thăng Mi-8 thuộc sở hữu của công ty hàng không Skol, Siberia. Lúc gặp nạn trực thăng đang chở theo 19 công nhân dầu mỏ của một công ty con trực thuộc công ty dầu mỏ Rosneft của Nga.

Ủy ban điều tra của Nga cho biết nguyên nhân vụ tai nạn có thể do phi hành đoàn không tuân thủ các quy định an toàn bay, do vấn đề cơ khí hoặc điều kiện thời tiết. Cơ quan này đã mở một cuộc điều tra hình sự để điều tra vụ việc.

Trực thăng Mi-8 hai động cơ là mô hình máy bay trực thăng thành công nhất của Nga, với hơn 12,000 chiếc được sản xuất từ khi ra đời vào cuối những năm 1960. Mẫu trực thăng này đã được bán cho hơn 100 quốc gia với ước tính hơn 100 triệu giờ bay trên không. Tuy nhiên, nhiều năm gần đây mẫu trực thăng này cũng liên quan đến nhiều vụ tai nạn hàng không.