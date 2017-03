Trung Quốc nhập khẩu vũ khí đứng thứ ba thế giới

Ngày 8-3, tạp chí quốc phòng IHS Jane’s (Anh) đã công bố báo cáo ghi nhận như trên.

Báo cáo liên quan đến 65 quốc gia nhận xét nguyên nhân tăng doanh số kinh doanh vũ khí là do các nền kinh tế mới nổi có nhu cầu mua máy bay chiến đấu nhiều chưa từng thấy và tình hình căng thẳng ở Trung Đông và châu Á-Thái Bình Dương.

Về nhập khẩu vũ khí năm 2014, Saudi Arabia từ vị trí thứ hai năm 2013 đã vượt qua Ấn Độ để trở thành nước nhập khẩu số một với mức nhập khẩu tăng 54%. Saudi Arabia nhập khẩu số vũ khí trị giá tổng cộng 6,4 tỉ USD vũ khí trong khi Ấn Độ chỉ đạt 5,5 tỉ USD. Nếu gộp mức nhập khẩu vũ khí của Saudi Arabia với Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (8,6 tỉ USD) thì đã hơn hẳn các nước Tây Âu.

Dự báo năm nay Saudi Arabia sẽ tiếp tục tăng nhập khẩu vũ khí 54% để đạt mức 9,8 tỉ USD. Báo cáo của IHS Jane’s nhận định Trung Đông là thị trường vũ khí khu vực lớn nhất với 110 tỉ USD dành cho nhập khẩu vũ khí trong thập niên tới.

Báo cáo nhận định trước đây Bắc Kinh đứng thứ năm thế giới về nhập khẩu vũ khí thì nay đã vọt lên hạng ba. Chuyên gia Paul Burton của IHS Jane’s nhận xét Trung Quốc tiếp tục cần nguồn hỗ trợ quân sự về hàng không-không gian của Nga và ngân sách chi cho khoản này sẽ còn tăng rất nhanh.

Về xuất khẩu vũ khí năm 2014, báo cáo ghi nhận với doanh số 23,7 tỉ USD, Mỹ đã cung cấp 1/3 vũ khí xuất khẩu thế giới và là nước hưởng lợi nhiều nhất khi thị trường vũ khí tăng trưởng. Kế đến là Nga với doanh thu xuất khẩu đạt 10 tỉ USD, tăng 9% so với năm 2013. Nga là nước cung cấp vũ khí chủ yếu cho Trung Quốc.

Báo cáo nhận định sau nhiều năm tăng trưởng, xuất khẩu Nga đang gặp nhiều khó khăn và dự kiến năm 2015 sẽ giảm. Nguyên nhân do phương Tây gia tăng cấm vận Nga với lý do Nga can thiệp vào Ukraine (Nga luôn bác bỏ cáo buộc này). Giá dầu thô giảm cũng là nguyên nhân tác động đến sức mua của một số bạn hàng vũ khí của Nga như Iran, Venezuela.

Sau Mỹ và Nga, các nước đạt doanh số xuất khẩu vũ khí cao lần lượt là Pháp (4,9 tỉ USD), Anh (4,1 tỉ USD), Đức (3,5 tỉ USD), Ý (1,9 tỉ USD), Israel (1,7 tỉ USD) và Trung Quốc (1,5 tỉ USD). Ngôi sao đang lên trên thị trường mua bán vũ khí châu Á là Hàn Quốc với 740 triệu USD xuất khẩu vũ khí năm 2014.

Liên quan đến các doanh nghiệp xuất khẩu vũ khí, bộ ba Boeing, Lockheed Martin và Raytheon của Mỹ đang đứng đầu thế giới. Đứng thứ tư mới đến Airbus của châu Âu.