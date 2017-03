Virus ‘ăn thịt người’ tàn phá hàng ngũ quân IS

Bệnh do virus Leishmania gây ra đang phát tán rất nhanh trong hàng ngũ binh lính IS do điều kiện vệ sinh kém và môi trường bị ô nhiễm nặng. Theo tờ The Sun (Anh), đã có hơn 100.000 ca mắc bệnh được phát hiện.

Người mắc bệnh do bị muỗi cát cắn gây ra nhiều vết loét lớn ở da. Nếu không được chữa trị kịp thời bằng thuốc, bệnh sẽ tiếp tục ăn vào phần thịt và gây tử vong.



Các chiến binh cực đoan từ chối dùng thuốc điều trị khiến dịch bùng phát mạnh trong địa bàn IS.

Tuy vậy, các chiến binh cực đoan lại từ chối dùng thuốc điều trị khiến dịch bùng phát mạnh trong địa bàn tổ chức này. Đặc biệt, người dân tại TP Raqqa, thủ phủ hiện tại của IS, đang gặp nhiều nguy cơ mắc bệnh hơn cả.

Được biết nhiều bác sĩ thuộc tổ chức Bác sĩ không biên giới đã tìm cách ngăn ngừa dịch từ trước nhưng đã phải rời khỏi Raqqa do bị quân IS chiếm đóng, kéo theo đó là nhiều trung tâm y tế khác cũng đóng cửa do nhân viên y tế đều di tản khỏi vùng kiểm soát của phiến quân.



Bệnh do virus Leishmania gây ra đang phát tán rất nhanh trong hàng ngũ binh lính IS. (Nguồn: Mirror)

Các bác sĩ địa phương lại có rất ít kinh nghiệm đối phó với virus khiến dịch có cơ hội phát triển mạnh.

Bệnh do virus Leishmania là căn bệnh thường gặp ở những nơi còn nghèo đói, thiếu dinh dưỡng, mất rừng hoặc đang được đô thị hóa. Bệnh này thường gặp ở nhiều dạng nhưng có triệu chứng chung là gây lở da, sốt cao, lượng hồng cầu thấp và nội tạng bị phình ra.