Xuất hiện video cảnh ông Kim Jong-nam bị sát hại

Mới đây xuất hiện một đoạn video tổng hợp các hình ảnh an ninh từ sân bay quốc tế Kuala Lumpur (Malaysia) ghi lại cảnh ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ là lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bị sát hại. Đoạn video này được đài truyền hình Fuji TV của Nhật thu thập được và phát trên chương trình Mr Sunday của đài.

Đoạn video tập trung ghi những hình ảnh liên quan đến một nam hành khách được cho là ông Kim Jong-nam. Video bắt đầu bằng hình ảnh ông Kim mặc quần Jean, áo sơ mi tối màu, áo khoác ngoài màu xám, vai mang ba lô tiến vào nhà ga sân bay.

Khi đến cửa vào phòng chờ, ông Kim dừng lại một chút nhìn lên bảng lịch bay. Sau khi kiểm tra xong lịch bay, ông Kim đi đến một quầy gần đó.



Một cảnh trong video. Ảnh: SMCP



Cảnh tiếp theo cho thấy 2 phụ nữ tiếp cận ông Kim. Một người mặc áo màu trắng thình lình tấn công ông Kim bằng cách vung tay ôm mặt ông này từ phía sau. Hành động của người phụ nữ thứ 2 không nhìn thấy rõ. Sự việc diễn ra chỉ 2-3 giây, sau đó 2 người phụ nữ nhanh chóng tách ra 2 hướng rời đi.

Người phụ nữ mặc áo trắng có tóc và quần áo giống như nữ nghi can mà cảnh sát Malaysia đã bắt vì nghi ngờ liên quan vụ sát hại ông Kim.

Hình ảnh tiếp theo cho thấy ông Kim đi đến gần 2 bảo vệ sân bay, có lẽ nhờ họ giúp đỡ sau khi bị đầu độc. Hai người này dẫn ông Kim đến một phòng y tế sân bay. Cảnh kế tiếp là một sự lộn xộn quanh một cái cáng, nhưng hình ảnh không rõ ràng.

Theo cảnh sát Malaysia, ông Kim sau đó được đưa đến bệnh viện nhưng đã chết trên đường đi.



Người phụ nữ áo trắng tấn công ông Kim Jong-nam từ phía sau. Ảnh: SMCP



Cảnh sát Malaysia cho biết 4 nghi can liên quan vụ sát hại ông Kim đã trốn khỏi Malaysia.

“Tôi xác nhận 4 nghi can Triều Tiên (không có hộ chiếu ngoại giao) đã rời khỏi Malaysia cùng ngày ông Kim Jong-nam bị sát hại” – thanh tra cảnh sát Noor Rashid Ibrahim nói trong cuộc họp báo ngày 19-3. Trước đó cảnh sát đã bắt 4 nghi can, 2 nam và 2 nữ. Hiện cảnh sát đang truy lùng 3 nghi can mới liên quan vụ việc.

Malaysia cũng bác bỏ cáo buộc của phía Triều Tiên là cố tình kéo dài điều tra, chậm trao trả thi thể ông Kim Jong-nam.

“Triều Tiên muốn nói gì thì nói, nhưng chúng tôi sẽ làm theo quy định luật pháp của nước mình” – theo ông Noor Rashid. Ông khẳng định Malaysia không cố tình chính trị hóa vụ việc, mà chỉ cố gắng làm rõ tại sao việc sát hại ông Kim Jong-nam lại xảy ra ở đất Malaysia.

Hiện cảnh sát đang chờ kết quả xét nghiệm chất độc để xác định chính xác nguyên nhân cái chết của ông Kim Jong-nam. Trước đó cảnh sát Malaysia khẳng định cuộc điều tra sẽ không kết thúc đến chừng nào người thân ông Kim đến nhận dạng ông.