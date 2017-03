10 loại rau trái không đường tốt cho sức khỏe

Những người mắc bệnh tiểu đường thường được khuyên dùng rau củ quả và trái cây làm thực phẩm thay thế. Nhưng không phải loại rau hay trái cây nào cũng có thể sử dụng thoải mái bởi có rất nhiều loại rau củ, đặc biệt là hoa quả có hàm lượng đường rất cao, không tốt cho người đang mắc bệnh cần phải kiêng đường.

Dưới đây là những loại rau quả được coi là siêu thực phẩm tốt cho sức khỏe, quan trọng là chúng không có hoặc rất có ít đường.

Rau diếp

Một trong những loại rau không chứa đường và cực kỳ phổ biến trong đời sống là rau diếp. Chúng vừa giòn, rất mát và thường được sử dụng trong các món sa lát.





Các chuyên gia dinh dưỡng còn khuyên những người muốn giảm béo uống rau diếp xay, nó có thể làm giảm vòng eo của bạn một cách nhanh chóng. Rau diếp hay còn được gọi là xà lách là nguồn thực phẩm đặc biệt nhằm tăng cường sức khỏe bởi chúng có khả năng làm tăng hệ miễn dịch vì đây là thực phẩm rất giàu folate, mangan và sắt.

Ngoài ra xà lách còn chứa các vitamin B thiết yếu cho cơ thể và những vitamin khác như A, C, D, E và K. Rau diếp có chứa khoảng 0,8 g đường mỗi 100 g, ít hơn 20 lần so với đường trong một cái bánh nhỏ.

Măng tây

Măng tây là một thực phẩm rất tốt không chỉ cho người bình thường mà nó còn có nhiều tác dụng phòng và chữa nhiều loại bệnh. Măng tây có nhiều vitamin A, C, E, K, B6 và các khoáng chất như sắt, đồng, folate, rất giàu protein, không chứa chất béo, hầu như không có đường.





Trong thành phần của nó có nhiều chất dinh dưỡng quan trọng có lợi cho cơ thể. Các chuyên gia y tế khuyến cáo sử dụng măng tây như một thực phẩm giúp lợi tiểu, bổ thận, giúp kiểm soát đường huyết và đẩy nhanh quá trình trao đổi chất của cơ thể.

Bông cải xanh

Bông cải xanh rất nhiều vitamin A, C, D, E, K, chất xơ, canxi và các chất dinh dưỡng khác như sắt, phốt pho, kẽm và kali, loại rau này hầu như không có chất béo và ít đường.





Ngoài ra bông cải xanh còn chứa chất chống oxy hóa mạnh, giúp cơ thể chống lại các gốc tự do nảy sinh bệnh tật, mới đây nó còn được chứng minh giúp phục hồi và tái tạo làn da. Hợp chất sulforaphane có trong bông cải xanh còn giúp điều hòa hàm lượng đường trong máu .

Chính vì nhiều dưỡng chẩt quan trọng cần cho cơ thể như vậy nên bông cải xanh được coi là siêu thực phẩm đối với sức khỏe.

Cải brussel





Đây là một trong những loại rau không đường và ít chất béo được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo sử dụng cho người ăn kiêng và tiểu đường.

Cải brussel còn có đặc tính chống ung thư do hợp chất có trong nó. Chính vì lẽ đó, nên đưa cải brussel vào thực đơn của người tiểu đường.

Bắp cải

Cũng thuộc họ cải, đây là loại rau phổ biến và hữu ích cho sức khỏe bởi nó có nhiều chất dinh dưỡng và có lợi cho sức khỏe.





Bắp cải rất giàu vitamin A, C, D, E và K, các khoáng chất như canxi, sắt, magiê, kẽm và natri. Đặc biệt trong bắp cải có hàm lượng chất béo và đường rất thấp.

Bưởi chùm





Bưởi được cho là một trong những loại quả thuộc họ cam quýt, rất giàu vitamin C. Hàng ngày bổ sung thực phẩm có vitamin C cho bệnh nhân tiểu đường là một lựa chọn không tồi bởi vitamin C ngoài tăng cường hệ miễn dịch, còn giúp phòng chống các bệnh như ho, cảm cúm. Nó còn được coi là “thần dược” trong giảm cân bởi nó chứa 0% chất béo.

Quả bơ

Một trong những loại thực phẩm bổ dưỡng nhất được biết đến chính là bơ, nó được mệnh danh là một "thực phẩm hoàn chỉnh" của các nhà dinh dưỡng.





Quả bơ ít đường, chứa chất béo đơn không bão hòa- là loại chất béo rất tốt cho cơ thể, nó chứa gần 20 loại vitamin và chất khoáng như vitamin E, A, K, B6 , C chất khoáng như kali, đồng, folate, hay protein.

Bơ được biết đến có nhiều lợi ích cho sức khỏe nên đừng bỏ qua nguồn thực phẩm tốt này nhất là với người bệnh.

Đu đủ

Với hợp chất papain có trong đu đủ giúp tăng cường hệ tiêu hóa, vitamin Avà carotene giúp đu đủ trở thành loại thực phẩm có đặc tính phòng ngừa ung thư.





Với hàm lượng natri thấp, có chất chống oxy hóa, và mới đây người ta còn phát hiện ra đặc tính của đu đủ là có khả năng kiểm soát lượng đường trong máu, các chỉ số ure, cholesterol, cretinin và axit uric rất hữu hiệu.

Cà chua

Đây là một trong những loại quả được tranh cãi nhiều nhất, là nên xếp cà chua là rau hay trái cây bởi nó là một trong những loại quả vừa có thể ăn sống lại vừa có thể nấu chín.





Điều chắc chắn là cà chua ít chất béo và hầu như không có đường. Chúng chứa một lượng lớn vitamin K rất cần thiết để xây dựng và củng cố hệ xương. Nó kích thích osteocalcin – một loại protein không chứa collagen của xương, làm tăng canxi gíup xương chắc khỏe.

Hàm lượng vitamin A dồi dào của cà chua giúp phòng bệnh quáng gà , hợp chất chống oxy hóa giúp tăng cường hệ miễn dịch....

Củ cải đường

Củ cải đường giúp chữa trị và ngăn ngừa bệnh trầm cảm. Đây là một trong những loại thực phẩm ít đường, nhiều các khoáng chất như kali, sắt, chất xơ, hợp chất chống oxy hóa mạnh gọi là betanin.





Hợp chất betanin trong củ cải có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm và giải độc. Mặc dù củ cải có vị ngọt nhưng người mắc bệnh tiểu đường hoàn toàn có thể ăn củ cải đường mà không làm trầm trọng thêm bệnh.

Trên đây là những thực phẩm tuyệt vời với người bệnh tiểu đường và những người ăn kiêng đường bởi chúng rất ít hoặc không có đường.

Hãy bổ sung vào chế độ ăn uống của bạn ngay hôm nay để kiểm soát mức độ đường trong máu của bạn bằng các loại rau củ, trái cây.

