Ăn đu đủ thường xuyên sẽ làm giảm nguy cơ mắc căn bệnh nguy hiểm này 25/04/2024 09:10

Dưới đây là những lợi ích sức khỏe của việc ăn đu đủ.

Có thể bảo vệ chống lại một số loại ung thư

Nghiên cứu cho thấy rằng một số hợp chất trong đu đủ có thể hỗ trợ giảm viêm, cải thiện tiêu hóa và giảm nguy cơ tiến triển bệnh Alzheimer. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Đu đủ rất giàu lycopene. Lycopene là chất chống oxy hóa có nhiều đặc tính chống ung thư. Nó có thể làm giảm nguy cơ ung thư và làm chậm sự phát triển của khối u. Một nghiên cứu cho thấy lycopene có thể đóng vai trò làm giảm ung thư tuyến tiền liệt.

Đu đủ cũng rất giàu vitamin C. Một nghiên cứu khác cho thấy những phụ nữ có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư vú uống 205 miligam (mg) vitamin C từ thực phẩm hàng ngày có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú thấp hơn 63% so với những không ăn hoặc ăn ít hơn vitamin C này.

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) chỉ ra rằng chất chống oxy hóa như lycopene trong đu đủ cũng có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Chất xơ trong trái cây cũng có thể giúp giảm cholesterol.

Có thể làm chậm sự tiến triển của bệnh Alzheimer

Bệnh Alzheimer là bệnh thoái hóa thần kinh phổ biến nhất. Nó có liên quan đến stress oxy hóa, xảy ra khi các gốc tự do chiếm số lượng nhiều hơn các chất chống oxy hóa trong cơ thể. Các gốc tự do là những phân tử không ổn định có thể gây tổn hại cho các tế bào, bao gồm cả tế bào não.

Nghiên cứu cho thấy bột đu đủ có thể chống lại tác động của stress oxy hóa và làm chậm sự tiến triển của bệnh. Sau khi uống bột đu đủ trong sáu tháng, những người tham gia nghiên cứu đã giảm 40% dấu ấn sinh học cho thấy tổn thương do oxy hóa.

Có thể tăng cường sức khỏe đường ruột

Đu đủ có nhiều chất xơ, vì vậy chúng có thể giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa khỏe mạnh và dẫn đến cảm giác no (cảm giác no), giúp giảm ăn quá nhiều.

Chất xơ bổ sung làm tăng khối lượng phân (phân) và giúp ngăn ngừa bệnh trĩ và các bệnh về túi thừa (các bệnh về đường tiêu hóa hoặc GI). Nghiên cứu đã chứng minh rằng chế độ ăn nhiều chất xơ có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.

Đu đủ cũng có 88% là nước. Sự kết hợp giữa nước và chất xơ có thể giúp mọi thứ di chuyển trong đường tiêu hóa của bạn. Ngoài ra, ăn một chế độ ăn nhiều chất xơ có liên quan đến lượng đường trong máu khỏe mạnh và giảm mức cholesterol.

Có thể tăng cường chức năng miễn dịch

Vitamin C trong đu đủ cũng hỗ trợ sức khỏe miễn dịch. Việc bổ sung đầy đủ vitamin C rất quan trọng đối với sức khỏe miễn dịch. Nó có thể giúp chống lại bệnh tật và nhiễm trùng, đồng thời có thể giúp chữa lành vết thương.

Thúc đẩy quá trình lão hóa khỏe mạnh

Một cốc đu đủ chứa 88,3 mg vitamin C giúp bạn đạt được (hoặc gần đạt được) nhu cầu vitamin C trong ngày. Khuyến nghị về giá trị hàng ngày (DV) là 75 mg đối với phụ nữ và 90 mg đối với nam giới.

Có thể bảo vệ thị lực và sức khỏe của mắt

Đu đủ có hàm lượng beta carotene sinh khả dụng cao gấp ba lần so với cả cà rốt và cà chua. Điều này rất quan trọng đối với thị lực và sức khỏe của mắt, đặc biệt vì beta-carotene có thể giúp làm chậm quá trình thoái hóa điểm vàng do tuổi tác.

Có thể giảm viêm

Một đánh giá gần đây chỉ ra rằng chiết xuất đu đủ có thể bảo vệ chống lại chứng viêm, lão hóa và các bệnh mãn tính bằng cách bảo vệ cơ thể chống lại stress oxy hóa. Cần nhiều nghiên cứu hơn để xác định sự an toàn của việc sử dụng chiết xuất đu đủ để giải quyết các tình trạng bệnh lý.