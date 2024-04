Tác hại của đồ ăn vặt tới sức khỏe trẻ em 21/04/2024 16:40

Theo The Times of India, tiêu thụ đồ ăn vặt có ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe của trẻ em. Từ bệnh gan nhiễm mỡ đến rối loạn chuyển hóa , những hậu quả đều rất sâu sắc. Dưới đây là 5 lý do tại sao cha mẹ phải ưu tiên chế độ ăn uống lành mạnh cho con mình:

Tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ

Đồ ăn vặt chứa quá nhiều đường và chất béo là thủ phạm hàng đầu gây ra sự gia tăng bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu ở trẻ em (NAFLD).

Thường xuyên tiêu thụ đồ ăn vặt làm tăng khả năng bị gan nhiễm mỡ ở trẻ. Ảnh: Shutterstock

Lượng calo rỗng này lấn át quá trình trao đổi chất của gan, dẫn đến tích tụ mỡ và viêm nhiễm. Cha mẹ phải giáo dục bản thân và con cái về sự nguy hiểm của việc tiêu thụ quá nhiều đồ ăn vặt.

Rối loạn trao đổi chất

Đồ ăn vặt được chế biến kỹ sẽ tàn phá sức khỏe trao đổi chất của trẻ, khiến chúng dễ bị kháng insulin, béo phì và tiểu đường loại 2. Khuyến khích chế độ ăn nhiều thực phẩm nguyên chất, trái cây, rau, protein nạc và carbohydrate phức hợp để giảm thiểu những rủi ro này.

Thiếu hụt dinh dưỡng

Đồ ăn vặt cung cấp ít hoặc không có giá trị dinh dưỡng làm cơ thể đang phát triển bị mất đi các vitamin, khoáng chất và vi chất dinh dưỡng thiết yếu. Cha mẹ phải ưu tiên các lựa chọn thay thế đậm đặc chất dinh dưỡng để hỗ trợ sự tăng trưởng và phát triển đầy đủ của con mình.

Rối loạn về hành vi và nhận thức

Có mối liên hệ giữa việc tiêu thụ đồ ăn vặt và các kết quả bất lợi về hành vi và nhận thức ở trẻ em, bao gồm kém tập trung, rối loạn tâm trạng và suy giảm kết quả học tập. Lựa chọn thực phẩm nguyên chất, chưa qua chế biến để cung cấp năng lượng cho não của con bạn nhằm đạt được chức năng và khả năng tập trung tối ưu.

Ảnh hưởng sức khỏe lâu dài

Hậu quả của chế độ ăn nhiều đồ ăn vặt kéo dài ở giai đoạn thơ ấu khiến các cá nhân mắc vô số bệnh mãn tính sau này trong cuộc sống, bao gồm bệnh tim mạch, một số bệnh ung thư và xơ gan. Bằng cách hình thành thói quen ăn uống lành mạnh từ sớm, cha mẹ có thể giúp con mình có một cuộc sống sôi động, không bệnh tật.

Trong một xã hội tràn ngập đồ ăn vặt tiện lợi nhưng thiếu dinh dưỡng, cha mẹ phải đóng vai trò là người gác cổng thận trọng cho chế độ ăn của con mình. Bằng cách ưu tiên thực phẩm nguyên chất, giàu chất dinh dưỡng và hạn chế tiếp xúc với đồ ăn vặt, chúng ta có thể bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc của các thế hệ tương lai.