7.000 đồng cho một suất ăn công nhân

Theo L.ANH (TTO)



Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Nguyễn Hùng Long cho biết như vậy tại cuộc họp với báo giới trong ngày 2-4 nhân Tháng hành động vì vệ sinh an toàn thực phẩm 2013 (bắt đầu từ ngày 15-4 với chủ đề An toàn thực phẩm bếp ăn tập thể).Theo ông Long, do chi phí cho bữa ăn quá thấp nên nhà cung cấp phải mua nguyên liệu rẻ, như cá biển ươn, dẫn đến ngộ độc thực phẩm. Mỗi năm có 2.000-2.500 người bị ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể, chiếm 50-70% tổng số ca ngộ độc thực phẩm cả nước.