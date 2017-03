8 thực phẩm giúp bạn khỏe mạnh, tươi trẻ hơn

Nhưng cùng với việc cải thiện giấc ngủ, giải pháp khắc phục sự “xuống cấp” nhan sắc này còn được tìm thấy trong thực phẩm. Bạn sẽ trông khỏe mạnh và tinh anh hơn khi dùng 8 loại thực phẩm sau.

Theo những nhà dinh dưỡng, khi mệt mỏi, bạn nên tránh thực phẩm có chất làm ngọt nhân tạo, đường, rượu, đồ chiên mặn, tinh bột chế biến và thức ăn nhanh.

1. Trà xanh

Trà xanh đem lại tuổi trẻ cho làn da. Chất polyphenol, EGCG dồi dào trong trà xanh giúp tái hoạt động các tế bào da đang chết dần, giúp cải thiện làn da và có thể làm giảm nếp nhăn.





Trong nghiên cứu vào năm 2011, những người dùng chất polyphenols trong trà xanh hàng ngày trong 12 tuần có làn da mịn màng, đàn hồi, dưỡng ẩm tốt hơn. Trà xanh cũng cải thiện lưu thông máu và cung cấp oxy cho làn da.

Để tăng thêm tác dụng, bạn có thể thêm chanh vào trà để tăng hấp thụ chất chống oxy hóa cho cơ thể.

2. Cá hồi

Những thực phẩm giàu omega-3, ví dụ như dầu cá hồi và cá mòi, cũng như dầu hạt lanh, có tính chất chống sưng viêm làm giảm kích ứng, giúp da mượt mà, mềm mại hơn. Chất carotenoid astaxanthin trong cá hồi cũng làm tăng sự đàn hồi của làn da.

Quả óc chó cũng là nguồn cung cấp omega-3 rất tốt, còn có chứa ma-giê cải thiện lưu thông máu, giúp da sáng khỏe.

3. Quả hạch Brazil

Để làm giảm làn da xệ mệt mỏi, bạn nên ăn nhiều thực phẩm giàu chất khoáng selenium, ví dụ như quả hạch Brazil, cá ngừ, nấm... Selenium bảo vệ sự đàn hồi của da, chống các gốc tự do làm tổn hại tế bào da gây lão hóa.

4. Rau chân vịt

Vitamin C giúp xây dựng collagen giúp làn da chắc khỏe, ít nếp nhăn. Là chất chống oxy hóa, vitamin C còn chống các gốc tự do làm yếu collagen.

Những loại rau xanh, bao gồm rau chân vịt, cải xoăn… còn chứa nhiều nước giúp dưỡng ẩm cho da căng mọng.

5. Đậu phụ





Dùng thực phẩm chứa đậu nành có thể giúp da chống chảy xệ mệt mỏi. Một nghiên cứu cho thấy, phụ nữ ăn khoảng 40 milligrams chất aglycone trong đậu nành đã cho thấy sự cải thiện về nếp nhăn và da chắc khỏe hơn sau 12 tuần.

6. Nước

Dưỡng ẩm tốt giúp da đàn hồi, căng mọng và có khả năng phục hồi tốt. Dù có vẻ là điều cơ bản nhất, nhưng uống đủ nước giúp da trông có vẻ trẻ trung và tươi mới hơn.

7. Kiwi

Loại trái cây này chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm vitamin C chống sưng viêm. Một nghiên cứu vào năm 2007 cho thấy, phụ nữ có chế độ ăn giàu vitamin C có làn da trẻ trung, ít nếp nhăn, ít khô da hơn.

8. Rau bồ công anh, thì là





Các loại rau này là thuốc lợi tiểu tự nhiên giúp giảm sưng phồng. Rau bồ công anh còn giàu vitamin A, chất dinh dưỡng quan trọng cho da và sức khỏe. Thì là chứa quercetin chống oxy hóa hoạt động như chất chống sưng viêm, làm giảm kích ứng da, làm dịu khô da, bệnh vảy nến trên da...