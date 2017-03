Đình chỉ lưu hành thuốc Neopeptine

Cục yêu cầu công ty này ra thông báo thu hồi và báo cáo về Cục trước ngày 5-12.

Thuốc Neopeptine do Công ty Raptakos, Brett & Co. Ltd (Ấn Độ) sản xuất, được nhập bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre. Theo Cục Quản lý dược, kiểm tra số lô SP10045, số đăng ký VN-5064-07 (hạn dùng đến 12-2012) thì thấy không đạt tiêu chuẩn về hàm lượng.

D.TÍNH