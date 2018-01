Đông trùng hạ thảo và những điều chưa biết

Trên những vùng cao nguyên hoang dã và khắc nghiệt của xứ Tây Tạng tồn tại một loại dược thảo quý hiếm mà giá trị của nó còn cao hơn cả vàng có tên là “Đông trùng hạ thảo”.

Vậy sự thật về loài nấm này như thế nào và tác dụng của nó ra sao?

Tên gọi "đông trùng hạ thảo" là xuất phát từ quan sát thực tế khi mùa đông là côn trùng, mùa hè là cây cỏ. Theo đó mùa đông, sâu non sống trong lòng đất, gặp bào tử nấm Cordyceps sinensis phát tán rồi bị nhiễm nấm. Nấm hút hết dưỡng chất trong sâu khiến sâu chết. Đến mùa hè nấm phát triển và trồi lên mặt đất. Mùa đông, cặp cá thể này giống con sâu, mùa hè trông giống loài thực vật.

Trong tự nhiên có khoảng 570 loài nấm thuộc chi Cordyceps, trong đó Cordyceps militaris và Cordyceps sinensis là loại nấm dược liệu cao trong các nấm dược liệu. Sự kết hợp kỳ diệu giữa thực vật và động vật này đem đến cho nấm này hàng trăm dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.





Theo Đông y, BS Phan Thanh Hải, Trưởng khoa Nội 3 BV Y học cổ truyền TP.HCM, cho biết: Nếu xét về các loại “thần dược” thì có lẽ Đông trùng hạ thảo là “tiên dược”, bởi dược tính của nó vô cùng phong phú. ĐTHT vốn là từ khóa được các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc biết đến nhiều, ở Việt Nam, lý do người ta còn dè dặt bởi tính thật giả và giá cả còn khá cao. Tuy nhiên, tác dụng của ĐTHT lại vô cùng đặc biệt, bởi nó:



- Hỗ trợ sức khỏe: Trên thực tế đây là loài nấm có dược tính rất cao khi bản thân của nó chứa tới 17 loại acid amin và các nguyên tố vi lượng, vitamin phong phú do đó nó giúp bồi bổ và chống suy nhược cơ thể rất tốt.

- Tăng hệ miễn dịch: Chất salem được tìm thấy trong ĐTHT là chất có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các mầm bệnh xâm nhập và loại bỏ các chất gây hại trong cơ thể. Từ đó ngăn ngừa bệnh và hỗ trợ điều trị ung thư.

- Điều trị nội khoa: Nếu nói về nội khoa, các dược tính trong ĐTHT có tác dụng ổn định huyết áp, điều trị các loại bệnh liên quan đến viêm gan do rượu bia hoặc do virus. Các chất adenosine, deoxy-adenosine, nucleotide adenosine và các loại nucleotide tự do có trong ĐTHT hỗ trợ điều chỉnh và ổn định nhịp tim, làm bền thành mạch.

- Điều trị các bệnh về phổi: Đông trùng hạ thảo có khả năng tăng cường hiệu năng sử dụng oxy trong cơ thể cùng với vị ngọt, tính ấm nó có thể giúp điều trị nhiều bệnh về đường hô hấp, bao gồm cả các bệnh nghiêm trọng như hen suyễn...

- Cải thiện chức năng sinh lý: Đông trùng hạ thảo cải thiện và nâng cao chức năng sinh lý ở cả nam lẫn nữ, giúp bổ thận tráng dương ở nam và điều hòa nội tiết tố ở nữ.

- Chống lão hóa và làm đẹp cho phụ nữ: Đối với phụ nữ, nhất là những phụ nữ sau khi sinh con thì quá trình lão hóa diễn ra rất nhanh. Sử dụng đông trùng hạ thảo mỗi ngày sẽ giúp làm chậm quá trình oxy hóa, tái tạo là da căng mịn, đầy sức sống, đồng thời giúp giảm nếp nhăn trên da, giảm nám da, sạm da hiệu quả.

Về cách dùng: BS Hải cho biết ĐTHT là vị thuốc có thể ăn trực tiếp hoặc pha như trà uống hằng ngày. Ngoài ra chúng ta cũng có thể ngâm rượu uống, hoặc nấu cháo, hầm với bồ câu để hỗ trợ cho sức đề kháng của cơ thể...



ĐTHT có thể pha dạng trà để uống. Ảnh: Saha

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng ĐTHT tốt cho sức khỏe tuy nhiên không phải ai cũng sử dụng được. Với trẻ nhỏ dưới 5 tuổi và phụ nữ mang thai không nên sử dụng và cả những người dễ bị kích ứng, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, tốt nhất khi sử dụng nên tham khảo ý kiến bác sĩ.



Có thể thấy ĐTHT mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, ngoài chế độ dinh dưỡng, tập luyện thể thao chúng ta có thể sử dụng nó để có một cơ thể khỏe mạnh và thoải mái nhất.