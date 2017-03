Dùng nước hoa kích dục: “Gục” vì tò mò!

Theo lời quảng cáo thì chỉ cần xịt một chút dung dịch từ những lọ nước hoa kích dục này, người sử dụng sẽ có cảm hứng tình dục mãnh liệt, không cưỡng lại được. Theo cảnh báo của các chuyên gia, “thượng đế” cần phải cẩn trọng bởi khi sử dụng các sản phẩm này, tác dụng đâu chưa thấy nhưng hậu quả thì rất khó lường…



Rao bán đầy … “khiêu khích”



Trang điện tử với tên miền Sh... dành hẳn một trang lớn quảng bá về một dòng sản phẩm nước hoa kích dục có nhãn hiệu Quick. Theo đó, loại nước hoa này ở dạng chất lỏng nén trong một lọ nhỏ 10ml. Khi sử dụng, người dùng chỉ cần mở nắp lọ, đưa sát lên mũi và “hít” khí bay ra qua lỗ nhỏ đó, ngay lập tức người dùng sẽ cảm thấy rạo rực, kích thích tình dục cao độ. “Chỉ chưa đầy vài giây sau, bạn sẽ thấy… một cảm giác kích thích, kích dục, rồi bùng nổ bản năng “sex”...



Lần đầu có thể hít nhẹ, sau quen rồi, bạn có thể bịt một bên lỗ mũi hít và ngược lại để hiệu quả hơn?!” (trích từ nội dung quảng cáo). Không dừng lại ở đó, sản phẩm nước hoa kích dục này còn có cả một đoạn video clip dài hơn 2 phút quảng bá sản phẩm với những hình ảnh cùng lời dẫn đầy “khiêu khích” khiến không ít bạn trẻ tò mò mở xem. Song song với đó là dòng tít trên trang quảng cáo: Hàng xách tay từ Mỹ (USA) - số lượng hạn chế vì rất khó về, khách hàng có thể chuyển tiền trước đặt hàng, hàng về sẽ chuyển ngay, không lo hết hàng.





Lạm dụng sản phẩm kích thích sẽ gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng, thậm chí gây tử vong.



Dễ gây sốc thuốc

Khi có vấn đề về sức khỏe tình dục, nam giới nên đến các phòng khám và điều trị bệnh nam khoa để được tư vấn.



Theo các chuyên gia nam học, các loại thuốc hít chứa chất này có thể tương tác với các thuốc giãn mạch khác như viagra để gây hạ huyết áp dẫn đến ngất xỉu, đột quỵ, đau tim và rối loạn cương dương. Do vậy, tuyệt đối không dùng sản phẩm nước hoa kích dục này khi người sử dụng đã uống các loại thuốc hỗ trợ cường dương khác.

Gọi tới số điện thoại 0916991xxx theo như quảng cáo, phóng viên được một người có tên là Chuẩn cam đoan chịu trách nhiệm chính trong việc đặt mua sản phẩm nước hoa kích dục đúng dòng đã quảng cáo nếu phía khách hàng thực hiện đầy đủ phí dịch vụ. Khi khách hàng chuyển 1.100.000 VND vào tài khoản của Chuẩn, sau 1 tuần sẽ có người giao tận tay khách hàng. Đảm bảo hàng Mỹ xách tay 100%.Ngoài việc tiếp tục quảng bá dòng sản phẩm là “đệ nhất kích dục” được giới trẻ nhiều nước ưa dùng, anh này còn “nhắc nhở”: Quick là chất gây cháy nên không để sát lửa và các nơi nhạy cảm với lửa. Tốt nhất để nơi khô ráo hoặc để trong tủ lạnh. Khi được hỏi liệu dùng liên tục có gây nghiện không? Sản phẩm có được cơ quan chức năng cho phép sử dụng không? thì Chuẩn không trả lời và dập máy.Theo một bác sĩ đang làm việc ở một phòng khám và điều trị các bệnh nam học tại Hà Nội, nước hoa kích dục được quảng cáo như trên có chứa hóa chất alkyles nitrit (amyl nitrit/ amyl nitrites/ butyl nitrite) hay còn gọi là poppers. Đây là loại dung dịch bay nhanh như nước hoa và tạo hưng phấn tức thời khi hít phải. Về chuyên môn, những loại sản phẩm có chất này thường đóng ở dạng chai nhỏ và dùng bằng cách xịt. Lúc đầu nó dùng để trị chứng đau thắt ngực nhưng sau đó đã có chỉ định cấm sử dụng do những phản ứng có hại của thuốc.Trao đổi với PGS.TS. Nguyễn Đăng Hoà, Giám đốc Trung tâm Quốc gia về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc (ĐH Dược Hà Nội) ngày 23/12 về vấn đề này chúng tôi được biết: Amyl nitrit (có trong nước hoa kích dục như nói ở trên) được hấp thu rất nhanh khi hít theo đường hô hấp và được dùng để điều trị ngay cho các bệnh nhân được xác định là bị ngộ độc cyanua do hình thành methemoglobin kết hợp với cyanua thành dạng cyanmethemoglobin không độc. Khi sử dụng thuốc có thể gây ra các tác dụng không mong muốn như: đau đầu, chóng mặt, buồn nôn và nôn, chứng giảm huyết áp, bồn chồn, chứng tim đập nhanh.Khi quá liều gây ra chứng xanh tím, ngất, không phối hợp được các động tác, yếu cơ do giãn mạch máu, methemoglobin không vận chuyển được ôxy, gây tăng nhãn áp và áp lực nội sọ. Khi được hỏi về thực tế hiện nay, việc rao bán và quảng bá tràn lan nước hoa kích dục trên mạng một phần do người dùng quá tin vào hiệu quả của sản phẩm, TS. Hòa cảnh báo: “Nếu lạm dụng sẽ gây ra các tác dụng phụ ở mức độ nghiêm trọng, thậm chí gây hôn mê và đôi khi gây tử vong đột ngột”.Theo Văn Hậu (Sức khỏe và Đời sống)