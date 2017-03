Nhiễm độc da do dùng thuốc tiêu độc

Nào ngờ, tình trạng mẩn ngứa của cháu không thuyên giảm mà ngày càng trầm trọng, hai mắt cháu H. sưng nề, nổi dát đỏ khắp người, ngứa ngáy rất nhiều.



Tại Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai, cháu H. được chẩn đoán nhiễm độc da dị ứng do thuốc. Cũng may do cháu H. đến viện sớm chứ nhiều trường hợp do dùng thuốc tiêu độc chữa dị ứng dẫn đến suy đa tạng nặng, nhiễm trùng huyết nặng... thậm chí tử vong.



Lời bàn: Lâu nay vẫn có quan niệm khi bị dị ứng, mẩn ngứa do "nóng gan" gây ra hoặc do nhiễm độc nên thường dùng thuốc Nam hoặc thảo dược có tác dụng "mát gan", thải độc, tiêu độc... mà không biết đó là quan niệm sai lầm. Phần lớn các biểu hiện dị ứng có nguồn gốc từ các rối loạn hoạt động của hệ thống miễn dịch, không liên quan đến các bệnh lý gan mật hay nhiễm độc tố. Do đó, việc dùng thuốc thải độc, tiêu độc là không cần thiết trong phần lớn các trường hợp dị ứng. Khi bị mắc các bệnh dị ứng, mẩn ngứa ngoài da cần đi khám để được điều trị đúng, tránh tiền mất, tật mang.



Theo BS Nguyễn Hữu Trường (Bee.net)