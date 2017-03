TP.HCM đình chỉ lưu hành chín loại thuốc Đông y

Cụ thể, thuốc Phong tê ông già chống gậy (số lô 09, số đăng ký V-915-H12-10) do cơ sở Vinh Quang (An Giang) sản xuất. Thuốc Thấp khớp tê bại đơn (số lô 010410, số đăng ký V-196-H12-10) do cơ sở Lợi Hòa Đường (Sóc Trăng) sản xuất. Thuốc Đại bổ thận khí đơn (số lô 010410, số đăng ký V-261-H12-10) do cơ sở Lợi Hòa Đường (Sóc Trăng) sản xuất. Ba loại thuốc này không đạt chỉ tiêu độ rã.

Thuốc ho Song long phế kim thảo (số lô 01012010, số đăng ký V-517-H12-10) do cơ sở đông dược Song Long (TP.HCM) sản xuất. Thuốc bổ trẻ em Dưỡng khang bửu (số lô 02062010, số đăng ký V1417-H12-10) do cơ sở Thiên Hòa Đường (TP.HCM) sản xuất. Hai loại thuốc này không đạt chỉ tiêu tỉ trọng.

Thuốc Bổ thận âm Hose (số lô 010809, số đăng ký V720-H12-10) do Công ty Hoa Sen (Nam Định) sản xuất. Thuốc Vị thống kim đơn (số lô 032010, số đăng ký V-149-H12-10) do cơ sở Vạn An Dược Hãng (Bình Dương) sản xuất. Thuốc Thấp thần phương (số lô 04, số đăng ký V1398-H12-10) do doanh nghiệp Thiên Thảo sản xuất. Ba loại thuốc này đều không đạt chỉ tiêu giới hạn nhiễm khuẩn.

Tiếp đó, thuốc Ngưu hoàng hoàn (số lô 028010, số đăng ký VND-3689-05) do cơ sở Nhuận Đức Đường (Tiền Giang) sản xuất cũng không đạt tiêu chuẩn về độ đồng đều khối lượng.

D.TÍNH