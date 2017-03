Vụ ba trẻ tử vong sau tiêm vaccine: Bộ Y tế vẫn chưa trả lời rõ ràng

Liên quan đến phản ứng của dư luận về việc bà Tiến khi vào Quảng Trị dự lễ khởi công công trình nhưng lại không đến thăm hỏi các gia đình có con thiệt mạng sau khi tiêm vaccine, trên trang thông tin điện tử Khám phá, bà Tiến thanh minh lý do đi công tác Quảng Trị để họp với UBND tỉnh Quảng Trị về nhiều nội dung công việc khác. Lịch trình, chuyến bay... đã được bố trí kín. Do vậy bà không thể bố trí thời gian đi thăm các gia đình có cháu bé bị tử vong. Bà Tiến nói: “Bộ Y tế cũng đã có đoàn công tác tại Quảng Trị thăm hỏi chứ tôi không thể trực tiếp đi”. Bộ trưởng cũng cho biết trong chuyến công tác, bà đã chỉ đạo đoàn công tác của Bộ Y tế tìm nguyên nhân, khắc phục hậu quả. Cùng với đó, bà và lãnh đạo chính quyền địa phương, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị... họp thống nhất các phương án khắc phục. _________________________________________ TP.HCM từng hủy toàn bộ số vaccine lưu trữ do cúp điện Liên quan đến vấn đề bảo quản vaccine, BS Nguyễn Đắc Thọ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, cho biết vaccine rất nhạy cảm với nhiệt độ, nhiệt độ an toàn theo quy định là 2-8 độ C. Tuy nhiên, khi vaccine vượt qua khỏi giới hạn này, đặc biệt là cao hơn sẽ bị mẫn cảm (hư), tùy từng loại mà thời gian đảm bảo chất lượng sẽ khác nhau, có loại một ngày, có loại bảy ngày… Do vậy, nếu vaccine vượt nhiệt độ thì cần có một hội đồng tư vấn rõ ràng để khẳng định có cho dùng hay không chứ một cơ sở không thể tự quyết định được. “Mấy năm trước, Trung tâm Y tế dự phòng TP bị cúp điện vào ban đêm, toàn bộ vaccine đều phải bỏ chứ không dám dùng. Nếu tiêm nó thì như tiêm nước lã, không có hiệu quả phòng bệnh” - BS Thọ nói. Trước đó, trong ngày tiêm thuốc cho các cháu bé, 20-7, tại BV Hướng Hóa đã xảy ra mất điện từ 5 giờ đến 12 giờ. Tủ lạnh lưu trữ vaccine không hoạt động nhưng lô thuốc vẫn được dùng để tiêm cho các cháu bé. __________________________________ Vụ trẻ chết sau tiêm vaccine ở Bình Thuận Chết đột ngột chưa rõ nguyên nhân? Ngày 24-7, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo ban đầu về cái chết của bé sơ sinh tại BV Đa khoa huyện Tuy Phong. Theo đó hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân và không thấy dấu hiệu sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine. Trong khi đó, BS Nguyễn Thông Thái, Phó Giám đốc BV Tuy Phong, cho biết bệnh viện sẽ xác minh thận trọng việc sản phụ Võ Thị Thúy dùng quạt cá nhân cho quay trực tiếp vào mặt của bé gái. Và đây có thể là nguyên nhân khiến cơ thể trẻ sơ sinh bị hạ thân nhiệt, suy hô hấp dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, vợ chồng sản phụ Thúy khẳng định: Ngoài chiếc quạt trần được bệnh viện trang bị sẵn, gia đình không đem theo hay sử dụng thêm bất kỳ chiếc quạt nào. Chị Thúy cho biết một chi tiết quan trọng, sau khi sinh hơn 1 giờ đồng hồ, có một nhân viên y tế đến tiêm thuốc cho con chị nhưng không nói rõ là thuốc gì. Đến 8 giờ 30 cùng ngày, nhân viên y tế tiếp tục tiêm mũi thuốc thứ hai và cho biết đó là vaccine ngừa bệnh viêm gan B cho trẻ sơ sinh. Trong khoảng thời gian này con chị vẫn khỏe mạnh. Đến 22 giờ 30 chị phát hiện con có biểu hiện lạ (da tím tái) liền báo cho bác sĩ nhưng con đã tử vong.