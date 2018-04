Thu hồi toàn bộ 'thần dược' làm từ… than tre

Liên quan đến thực phẩm chức năng hỗ trợ ung thư, mỹ phẩm làm từ than tre, chiều 12-4, Sở Y tế Hải Phòng đã họp, ra quyết định thu hồi toàn bộ phiếu công bố sản phẩm của Công ty TNHH Hồng An Phong (xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng). Đồng thời cấm lưu hành tất cả các sản phẩm của công ty.



Tang vật thực phẩm chức năng làm từ than tre bị lực lượng chức năng thu giữ

Như Pháp Luật TP HCM đã thông tin, ngày 15-1, Công an quận Kiến An phối hợp với Đội QLTT số 8 (Chi cục QLTT Hải Phòng) tiến hành kiểm tra cơ sở gia công sản phẩm chức năng vinaca của bà Đào Thị Chúc (phường Ngọc Sơn, quận Kiến An) phát hiện 10 lao động đang gia công thực phẩm chức năng ung thư dạng viên nang từ bột than tre. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ tang vật, phương tiện liên quan hoạt động gia công này với tổng cộng hơn 100 thùng carton.



Thực phẩm chức năng dạng viên nang được làm từ than tre

Bà Chúc khai chồng là Nguyễn Xuân Thu (37 tuổi, trú huyện Thường Tín, Hà Nội) đảm nhiệm toàn bộ từ công nghệ, nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, ông Thu đã không có mặt ở nơi cư trú và cơ sở sản xuất này sau khi bị lực lượng chức năng bắt giữ.





Căn nhà thuê làm cơ sở gia công sản phẩm chức năng từ than tre

Chi cục QLTT Hải Phòng đã ra quyết định xử phạt đối với bà Đào Thị Chúc 44 triệu đồng về hai hành vi không đăng ký thành lập hộ kinh doanh và sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đồng thời, tịch thu tang vật tiến hành tiêu huỷ.