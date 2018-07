Thu thuế cá nhân tăng mạnh nhờ … hoa hồng bất động sản

Ngày 23-7, tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, ông Trần Ngọc Tâm, Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM cho biết kết quả thu trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt 130.550 tỉ đồng, đạt 48,6% dự toán năm 2018, tăng 11,4% so cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, thu nội địa trừ dầu gần 119.000 tỉ đồng, tăng 9,5%; thu từ dầu thô được hơn 11.600 tỉ đồng, tăng 35% so cùng kỳ năm 2017.



TPHCM thu thuế thu nhập cá nhân tăng mạnh do thị trường bất động sản sôi động, cá nhân có thu nhập trong ngành này đều tăng cao.

Đáng chú ý, nguồn thu từ thuế thu nhập cá nhân tăng mạnh nhất trong các nguồn thu với mức tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó hầu hết các khoản thu thuế thu nhập cá nhân từ các nguồn khác nhau đều tăng khá, riêng thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công tăng 21% so với cùng kỳ, đây là khoản thu chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng số thu thuế thu nhập cá nhân (chiếm 77%).

Theo ông Tâm, nguyên nhân là do những năm qua cơ quan thuế đã áp dụng nhiều biện pháp quản lý thu thuế đối với cá nhân có thu nhập, trong đó đặc biệt ứng dụng hệ thống quản lý thuế tập trung đã nâng cao hiệu quả khai thác nguồn thu, số lượng người nộp thuế phải kê khai, nộp thuế tăng lên đáng kể.

“Ngoài ra, trong những năm gần đây thị trường bất động sản trở nên sôi động, thu nhập từ tiền lương, tiền công, tiền hoa hồng của các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này cũng tăng đáng kể, dẫn đến thuế thu nhập cá nhân tăng”, lãnh đạo Cục Thuế TP.HCM cho biết thêm.



Cục Thuế TP.HCM được Bộ Tài Chính tặng bằng khen tập thể lao động xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua của ngành tài chính năm 2017.

Các nguồn thu thuế khác cũng tăng so với cùng kỳ năm ngoái như thuế giá trị gia tăng 6 tháng đầu năm 2018 tăng hơn 15% so với cùng kỳ, chủ yếu là do các doanh nghiệp khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh có số nộp tăng so với cùng kỳ, số thu của 2 khu vực này chiếm tỷ trọng 87% tổng số thu thuế giá trị gia tăng.

Theo Cục Thuế TP.HCM, thuế thu nhập doanh nghiệp nửa đầu năm 2018 tăng 13% so với cùng kỳ; tập trung chủ yếu vào các doanh nghiệp khu vực nhà nước trung ương và khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh có số nộp tăng so với cùng kỳ, số thu của 2 khu vực này chiếm 59,15% tổng số thu thuế thu nhập doanh nghiệp. Khu vực đầu tư nước ngoài có số nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp giảm nhiều nhất, giảm 8% so cùng kỳ.