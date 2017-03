Bangladesh lại cháy xưởng may, 60 người thương vong

Lính cứu hỏa chật vật chữa cháy - Ảnh: Reuters

Quan chức cứu hỏa Muhammad Mahbub cho CNN biết hơn chục xe chữa cháy đã được điều đến dập lửa, nhưng đến 2g sáng nay 9-10 đám cháy vẫn chưa được khống chế hoàn toàn.

Ông cũng cho biết đã có 4 thi thể cháy đen được đưa ra khỏi xưởng may. Các nhân viên cứu hộ nói họ nhìn thấy còn nhiều thi thể khác bên trong nhưng chưa đưa được các thi thể này ra ngoài.

Theo báo chí địa phương, đám cháy bùng phát tại xưởng may ở Gazipur, ngoại ô Dhaka. Quan chức cảnh sát Ameer Hossain cho tờ Daily Star biết 9 thi thể đã được tìm thấy, trong khi các nguồn tin khác nói có 10. Ngoài ra khoảng 50 người bị thương. Số người chết được cho là có thể còn tăng lên.

Nhiều tờ báo dẫn nguồn tin các quan chức nói tình trạng thiếu nước và thiếu cơ sở chữa cháy gần đó đã khiến ngọn lửa lan nhanh.

“Chúng tôi không thể kiểm soát đám cháy, nó hoành hành trong hơn 6 giờ”, quan chức cứu hỏa địa phương tên M Akteruzzaman nói với AFP. “Tại khu vực này thiếu nước khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn”.

Thiếu nước được cho là nguyên nhân góp phần làm đám cháy lan rộng - Ảnh: Reuters

Ngọn lửa hoành hành trong hơn 6 giờ - Ảnh: ITV News

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây cháy cũng như số công nhân làm việc tại xưởng may vào lúc xảy ra hỏa hoạn, nhưng bình thường nơi đây có 3.000 người làm việc, và tin cho biết hầu hết đã ra về chỉ còn lại một số ở lại làm ca đêm.

An toàn tại các xưởng may là vấn đề nóng tại Bangladesh, sau khi xảy ra hàng loạt vụ cháy hoặc sập nhà máy làm hàng ngàn người chết và bị thương. Hồi tháng 4 qua, một tòa nhà được dùng làm xưởng may cao 8 tầng bị sập ở Savar đã cướp đi mạng sống của hơn 1.100 công nhân.

Trước đó vào tháng 11-2012, một vụ cháy xưởng may ở ngoại ô Dhaka cũng khiến hơn 100 người thiệt mạng…

