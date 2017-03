Nhật Bản có kế hoạch mua máy bay do thám của Mỹ

Máy bay do thám Global Hawk. (Nguồn: aviationintel.com)

Bộ trên hy vọng soạn thảo kế hoạch đưa vào sử dụng các máy bay do thám Global Hawk trong chương trình phòng vệ trung hạn tới năm 2015 nhằm đối phó với hoạt động ngày càng tăng của Trung Quốc ở vùng biển gần quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư và cũng đòi chủ quyền.



Vấn đề chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là nguyên nhân chính gây mâu thuẫn giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Đài Loan cũng đòi chủ quyền đối với quần đảo mà họ gọi là Điếu Ngư Đài này.



Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã ra lệnh cho Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera xem xét lại chương trình xây dựng sức mạnh phòng vệ trung hạn hiện nay, trong đó nói đến các chi tiết liên quan đến quy mô và trang thiết bị của lực lượng phòng vệ Nhật Bản.



Ông Abe cũng chỉ thị cho ông Onodera xem xét lại chương trình phòng vệ dài hạn do chính phủ tiền nhiệm của Đảng Dân chủ soạn thảo. Dựa trên chương trình quốc phòng trung hạn hiện hành, Bộ Quốc phòng Nhật Bản chỉ nói rằng họ sẽ cân nhắc đưa vào sử dụng loại máy bay Global Hawk.



Các quan chức Nhật Bản cho biết chính phủ muốn đưa loại máy bay này vào sử dụng sớm nhất vào năm tài chính 2015 và cho rằng những diễn biến gần đây trong môi trường an ninh như các vụ xâm nhập liên tiếp của Trung Quốc vào lãnh hải và không phận Nhật Bản, cũng như việc Bắc Triều Tiên phóng tên lửa sẽ đẩy nhanh tiến trình này.



Loại máy bay do thám không người lái Global Hawk được trang bị các camera tinh vi và khả năng nhận thông tin nhạy, có thể bay ở độ cao khoảng 18.000 mét trong hơn 30 giờ. Máy bay này không có khả năng tấn công.



Tại Nhật Bản, Global Hawk đã được triển khai để giám sát nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 sau khi nhà máy này gặp sự cố bởi động đất và sóng thần tháng 3/2011.



Kể từ năm 2010, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã cân nhắc kế hoạch mua 3 máy bay Global Hawk và dự tính rằng sẽ cần hàng chục tỷ yen để chi cho việc xây dựng các cơ sở với chức năng chỉ huy trên mặt đất.



Trong khi đó, Hàn Quốc đã quyết định đưa vào sử dụng 4 máy bay do thám để tăng cường khả năng giám sát Bắc Triều Tiên, còn Trung Quốc đang theo đuổi việc phát triển các máy bay do thám của họ./.

Theo Minh Sơn/Tokyo (Vietnam+)