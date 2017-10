Lục lại áo khoác cũ, bất ngờ tìm thấy vé số 545 tỉ

Jimmie Smith, một nhân viên bảo vệ về hưu, 68 tuổi, sống ở New Jersey (Mỹ), nào biết rằng bên trong túi chiếc áo sơmi cũ mà ông bỏ quên trong tủ chứa một khối tài sản kếch xù - một tờ vé số chưa dò mà ông đã mua năm ngoái.

"Tôi vẫn tự nhủ rằng mình sẽ dò nó khi có thời gian nhưng rồi tôi quên béng mất" - ông Jimmie Smith nói.



Bạn có tự hỏi liệu mình có đang để quên tờ vé số chưa dò nào trong áo khoác cũ hay không? Ảnh: Twenty

Thật may mắn là ông ấy đã kịp "có thời gian" trước khi quá muộn. Vào hai ngày trước khi tờ vé số hết hạn nhận giải, ông cụ tình cờ mặc lại chiếc áo cũ và tìm thấy tờ vé số mình đã bỏ quên khá lâu.

Tờ vé số được ông Jimmie Smith mua ở quầy vé số New York vào ngày 25-5-2016 với dãy số 05 - 12 - 13 - 22 - 25 - 35. Và tới tận ngày 23-5-2017, công ty xổ số mới tìm được người thắng giải 24 triệu USD.

"Chúng tôi thực sự thở phào khi cuối cùng người may mắn thắng giải cũng đã được tìm thấy. Chúng tôi định vị được người thắng giải độc đắc từng mua vé số ở New York nhưng đợi mãi vẫn không thấy chủ nhân đến nhận. Chúng tôi thông báo với khách hàng ở New York rằng hãy kiểm tra lại những tờ vé số chưa dò của họ, bởi chúng tôi vẫn đang đợi người thắng giải" - Dean, người phát ngôn của công ty xổ số, cho biết.

Về phía Jimmie Smith, khi nhận thấy dãy số trên tờ vé số cũ trùng khớp với con số thắng giải, ông không thể tin vào mắt mình. Ông ra phía cửa sổ, hít một hơi sâu trước khi gọi những người thân trong gia đình tiến hành một cuộc họp mặt khẩn cấp để báo tin mừng.