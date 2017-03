Sinh viên siêu giàu ăn chơi tới bến

Sinh viên Anh đổ xô… ra đi Trong khi làn sóng các “cậu ấm cô chiêu” từ nước ngoài đang đổ xô đến nước Anh nhằm hưởng thụ nền giáo dục cao cấp, các sinh viên gốc Anh lại đang chật vật trước mức học phí ngất ngưởng ngay trên đất nước mình. Theo tờ The Guardian, phần lớn sinh viên tại Anh đều xem các khoản vay học phí là gánh nặng đáng lo nhất nếu quyết định học đại học tại Anh. Một khảo sát của quỹ Sutton (Anh) cho biết 76% người trẻ tại Anh lo ngại về mức sống đắt đỏ tại Anh, 68% lo ngại về mức học phí đại học quá cao và 58% sợ các khoản vay nợ đại học. Theo The Guardian, số sinh viên tốt nghiệp nhưng mắc nợ ngân hàng các khoản hỗ trợ học phí thậm chí còn gấp đôi con số này tại Mỹ. Lựa chọn phổ biến nhất của người trẻ tại Anh là đến học các trường đại học ở nước ngoài, thay vì ở lại nước Anh. Một bảng danh sách mới đây của tờ The Guardian cho biết ĐH Malaya tại Malaysia chính là điểm đến lý tưởng hàng đầu cho những sinh viên Anh không muốn gánh món nợ khổng lồ sau khi tốt nghiệp. Theo đó, Malaysia có mức học phí đại học chỉ tương đương 1/4 tại Anh và chi phí sống chỉ bằng 1/2 với chất lượng giáo dục đại học “có thể chấp nhận”.