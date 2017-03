Có Messi Thái Lan và cầu thủ gốc Việt

Giai đoạn tập trung dự tuyển chuẩn bị vòng loại U-23 châu Á vào giữa tháng 2, HLV Kiatisak gọi 46 cầu thủ và nay ông gút lại chỉ còn 25 cầu thủ. Sau trận giao hữu với U-23 Việt Nam, HLV Kiatisak sẽ loại thêm hai cầu thủ nữa để đăng ký danh sách 23 cầu thủ dự vòng loại U-23 châu Á.

Trong danh sách 25 cầu thủ chuẩn bị tiếp U-23 Việt Nam có cầu thủ gốc Việt Tristan Do và cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2014, Channathip Songkrasin với tên thường gọi là Messi Thái.

Xem trận giao hữu giữa U-23 Thái Lan và U-23 Myanmar (18-3) ai cũng nhận thấy đội U-23 của HLV Kiatisak chơi rất chững chạc. Trong đó, những cái tên quá quen thuộc từng nổi đình đám, từng thi đấu ấn tượng và đoạt cúp vô địch AFF Suzuki Cup 2014 như Messi Thái, Tanaborn Keerasat, Samphaodi, Peerapat, Thinipan…

Messi Thái (18) và Tristan Do (ảnh dưới) đều là những cầu thủ chủ lực của U-23 Thái Lan. Ảnh: BANGKOK POST

Đáng chú ý là cầu thủ gốc Việt Tristan Do từng chơi bóng cho các CLB ở Pháp cũng đã thể hiện được mình trong thành phần U-23 Thái Lan. Tristan Do 21 tuổi, cao 1,7 m có ông nội người Việt Nam từng sang Thái Lan định cư. Sở dĩ Tristan Do có dáng dấp cầu thủ châu Âu là vì cha anh rời Thái Lan sang Pháp sinh sống và lấy vợ người Pháp. Tristan Do sinh năm 1993 học đá bóng và đá cho CLB Lorient (League 1). Năm 2013, Tristan Do được CLB hạng ba Epinal mượn về thi đấu. Anh từng ra sân trong màu áo CLB này và thắng Lyon ở cúp nước Pháp. Hiện nay, Tristan Do về Thái khoác áo CLB BEC Tero Sasana và đá rất tốt nên được HLV Kiatisak gọi vào đội U-23 Thái Lan.

Phát biểu với Siam Sport TV, HLV Kiatisak nói: “Tôi rất háo hức trận giao hữu gặp U-23 Việt Nam. Tôi biết đội bóng trẻ của Việt Nam dưới thời HLV Miura có rất nhiều tiến bộ trong cách chơi. HLV người Nhật của U-23 Việt Nam làm việc một năm đã mang lại bộ mặt rất mới cho đội tuyển. Nhất là việc HLV Miura cải thiện đáng kể về thể lực, lối chơi giàu tốc độ và đó là thuốc thử rất tốt cho đội U-23 Thái Lan trong quá trình chuẩn bị cuộc đua giành ngôi nhất bảng với U-23 CHDCND Triều Tiên…”.

Tại vòng bảng, Thái Lan làm bảng trưởng và sẽ thi đấu cùng các đội CHDCND Triều Tiên, Philippines và Campuchia.

Trong cách thể hiện của các học trò HLV Kiatisak qua trận giao hữu thắng U-23 Myanmar 1-0 vừa qua, chủ trương của HLV Kiatisak là thử nghiệm một đội hình ưng ý nhất hơn là việc cố gắng tìm bàn vào lưới đối phương. Ngôi sao của đội là Messi Thái vẫn đá vị trí như trong đội tuyển, là tiền đạo thứ ba, chơi sau hai tiền đạo Stristan Do và Thinipan. Messi Thái thể hiện rất tốt trong vai trò tổ chức tấn công lẫn thực hiện những đường chuyền chọc khe cho đồng đội. Những pha xử lý bằng “que” trái Messi Thái vẫn điệu nghệ.

Cách vận hành lối chơi của U-23 Thái Lan nhìn chung cũng hao hao như đội tuyển quốc gia. Hỏa lực của U-23 Thái Lan đa dạng, những pha phối hợp bật tường trung lộ, những miếng đánh chồng biên và cả lật cánh đánh đầu. Tuyến giữa U-23 Thái Lan chơi bản lĩnh và khả năng giữ bóng tốt. Có thông tin đáng chú ý là tiền vệ trung tâm của U-23 Thái Lan lẫn đội tuyển quốc gia Cheryl Chappuis bị chấn thương ở gối rất nặng anh không thể tham gia vòng loại này và có thể sẽ vắng mặt ở SEA Games 28 nữa.

Trong thành phần của U-23 Thái Lan có bảy tuyển thủ Thái Lan vô địch AFF Cup 2014 và 14 cầu thủ từng khoác áo đội Olympic đá Asiad 17 vào bán kết.