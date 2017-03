HLV Hữu Thắng loại 5 cầu thủ trước trận gặp Đài Loan

Danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam thi đấu với Đài Loan: Thủ môn (3): Phí Minh Long (Hà Nội T&T), Trần Nguyên Mạnh (SL Nghệ An), Huỳnh Tuấn Linh (Than Quảng Ninh). Hậu vệ (7): Quế Ngọc Hải, Trần Đình Hoàng (SL Nghệ An), Trần Đình Đồng (Thanh Hóa), Nguyễn Tiến Duy (Than Quảng Ninh), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Trương Đình Luật, Âu Văn Hoàn (B. Bình Dương). Tiền vệ (9): Đỗ Duy Mạnh, Phạm Thành Lương (Hà Nội T&T), Vũ Văn Thanh (HA Gia Lai), Lương Xuân Trường (Incheon United), Đinh Thanh Trung (QNK Quảng Nam), Lê Hoàng Thiên (SHB Đà Nẵng), Trần Phi Sơn (SL Nghệ An), Ngô Hoàng Thịnh (Thanh Hóa), Nguyễn Tuấn Anh (Yokohama FC). Tiền đạo (4): Lê Văn Thắng (Hải Phòng), Nguyễn Văn Toàn (HA Gia Lai), Hoàng Đình Tùng (Thanh Hóa), Lê Công Vinh (B. Bình Dương).