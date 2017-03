HLV Ngô Quang Sang: 'Tự hủy hoại mình? Không phải thế'

HLV Ngô Quang Sang (ĐT Long An)

Hàng phòng ngự ĐT Long An vốn đã nhiều chấn thương như Hoàng Lâm, Thanh Giang, Thanh Cường, Thanh An bây giờ lại thêm hai hậu vệ cánh già dặn kinh nghiệm trận mạc như Quang Thanh và Nhật Tân lại dính thẻ đỏ phải vắng mặt trong chuyến làm khách lại Pleiku gặp HAGL lượt 25. Nói về vấn đề này HLV Ngô Quang Sang của ĐT Long An cho rằng, 12 ngày V- League tạm nghỉ cho đội tuyển quốc gia tập trung thì Hoàng Lâm có thể bình phục và ra sân.

Tại buổi họp báo sau trận ĐT Long An hòa Đồng Nai 4-4, một phóng viên hỏi hai chiếc thẻ đỏ của Nhật Tân và Quang Thanh cuối trận có phải là cách tự làm suy yếu mình tạo điều kiện cho HA Gia Lai, HLV Ngô Quang Sang quả quyết, đội không thi đấu vì ai cả ngoài vì chính đội ĐT Long An của mình.

HLV Ngô Quang Sang cho rằng, hôm nay trọng tài Trần Văn Lập làm trận đấu căng lên một cách không cần thiết chứ không phải cầu thủ của ông…manh động. Ngay cả việc rút thẻ vàng thứ hai cho Quang Thanh cũng là do trọng tài tự làm quá căng.

Ngoài ra Nhật Tân cũng có chiếc thẻ vàng thứ hai thật vô duyên, không cần thiết khiến dư luận cứ nghĩ ĐT Long An tự hủy hoại mình, hoặc nói “đá vì đội khác”.