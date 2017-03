Than Quảng Ninh và phần còn lại

Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng giờ chót soán ngôi đầu bảng của Hải Phòng đã làm cho cuộc chơi thêm kịch tính. Than Quảng Ninh đang có nhiều lợi thế để lên ngôi vô địch nhờ phong độ cầu thủ ổn định, trò biết lắng nghe thầy và nhỉnh hơn các đối thủ về chỉ số phụ. Giả sử các đội bằng điểm nhau sau 26 vòng đấu thì Than Quảng Ninh sẽ thắng bởi thành tích đối đầu hơn cả Hải Phòng, SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T.

thầy trò ông Phan Thanh Hùng có quyền và khả năng tự quyết số phận của mình mà không cần nhìn ngang ngó dọc.





Than Quảng Ninh đã vượt qua được Hải Phòng và sẽ tự mình quyết định số phận dù họ còn hai trận “chung kết” với Thanh Hóa và Hà Nội T&T nữa. Ảnh: QUANG THẮNG

Chuỗi bảy trận bất bại (thắng năm) ở giai đoạn nước rút của Than Quảng Ninh rất ấn tượng. ông Hùng luôn bày tỏ thật lòng đó là nhờ vào sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đội và đặc biệt là giới CĐV thân tín. Trong hai tháng 7-8, Hội CĐV Than Quảng Ninh đều giành giải xuất sắc nhất đủ thấy tấm lòng và tính chuyên nghiệp của họ đối với đội bóng. Niềm tin và sự chung sức của “cầu thủ thứ 12” là một nguồn động viên to lớn cho thầy trò Phan Thanh Hùng, không phải CLB nào cũng có diễm phúc ấy.

Cũng chính nhờ nội lực ổn định nên ông Hùng tin chắc trận đấu khóa sổ mùa giải sẽ diễn ra ở vòng 25, khi đội bóng của ông tiếp Hà Nội T&T trên sân Cẩm Phả. Ngẫu nhiên lịch thi đấu của Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T ba lượt cuối giống nhau, ngoài trận đối đầu trực tiếp thì đều gặp Thanh Hóa và Sanna Khánh Hòa.

Sự vượt trội của Than Quảng Ninh ở thời điểm cần tăng tốc còn thể hiện ở chỗ họ biết cách vượt qua nhiều chướng ngại một cách thuyết phục. Họ không nặng đầu toan tính như kiểu của SHB Đà Nẵng còn vương vấn nhiều đến các đối thủ thân quen, hay Hà Nội T&T trồi sụt phong độ, hoặc cầu thủ Hải Phòng nghi ngờ và gây hấn nhau sau một trận thua. Trong khi đó, Thanh Hóa gần như tự loại mình ra khỏi cuộc đua vô địch sau động thái chia tay nhà cầm quân lão luyện Lê Thụy Hải.

Có rất nhiều dự đoán đặt cược chức vô địch cho Hà Nội T&T, ngoài nội lực nhuần nhuyễn với nhau như thành tích cao gặt hái suốt sáu mùa bóng qua thì chủ yếu vẫn là phân tích về sự nâng đỡ của các đội bóng có cùng ông chủ. Riêng về phẩm chất tự lực cánh sinh và chơi bằng tinh thần fair play thì bóng đá Than Quảng Ninh đã đủ để thành nhà vô địch.