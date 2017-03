Giải bơi vô địch các nhóm tuổi 2016: Phương Trâm giành HCV thứ 19

Như vậy sau bốn ngày tranh tài, Phương Trâm giành tổng cộng 19/47 chiếc HCV về cho bơi lội TP.HCM, phá sáu kỷ lục. Ngoài thành tích được cải thiện ở hai cự ly 50 và 200 m ngửa, những nội dung còn lại Trâm vẫn chưa hài lòng về màn trình diễn của mình. “Trong những ngày thi đấu em bị nhiễm trùng đường ruột nên ảnh hưởng đến thành tích” - Phương Trâm chia sẻ.

Trong số 19 chức vô địch, Phương Trâm vẫn khẳng định sự nổi trội của mình ở các cự ly ngắn. Nội dung 50 m tự do, Trâm xô ngã kỷ lục 27”53 của đàn chị Song Vy lập năm 2010 tạo nên cột mốc mới 26”96. Và đây cũng là kỷ lục thứ sáu được Trâm thiết lập tại giải.





Phương Trâm sẽ còn tiến xa và mang lại nhiều kỷ lục cho bơi lội Việt Nam. Ảnh: X.HUY

Ở cự ly 100 m ngửa, Trâm đạt thành tích 1’06”81 tiếp cận sát kỷ lục 1’06”74 của Ánh Viên. Thế nhưng ở các cự ly trung bình 400 m (thành tích 5’05”34) và 800 m (9’22”70) đoạt HCV, do kém về sức bền nên Phương Trâm không thể thi đấu bùng nổ và còn khoảng cách khá xa so với các kỷ lục được Ánh Viên (400 m tự do: 5’01”45, 800 m tự do: 9’16”08) dựng nên.

Nếu TP.HCM vẫn khẳng định được ngôi vị độc tôn trên đường đua xanh để giành tổng cộng 47 HCV; 33 HCB; 32 HCĐ vô địch toàn đoàn thì bơi lội Hà Nội cho thấy bước thụt lùi rất xa khi chỉ đoạt vỏn vẹn một HCV xếp hạng 9/17 đoàn dự tranh. Ở ngôi vị á quân, Long An và Quảng Bình tranh chấp khá quyết liệt khi cùng đoạt được 14 HCV nhưng Long An xếp trên nhờ hơn số lượng HCB.