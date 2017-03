Diageo và UNITAR cam kết hành động vì an toàn đường bộ

Lễ phát động dự án Phòng chống và kiểm soát lái xe khách sử dụng rượu bia tại bến xe do Diageo khởi xướng. Ảnh: HOÀNG VŨ

(PLO)- Tại trụ sở của Liên Hợp Quốc (Geneva), Tập đoàn thức uống Diageo, Viện Đào tạo và Nghiên cứu Liên Hợp Quốc (UNITAR) vừa ký thỏa thuận hợp tác xây dựng năng lực cho tổ chức và cá nhân. Chương trình nhằm giảm các ca chấn thương và tử vong do tai nạn giao thông gây ra và cải thiện an toàn đường bộ trên phạm vi toàn cầu (kéo dài hai năm).



Dự kiến, khóa huấn luyện sẽ bắt đầu triển khai tại châu Phi, châu Á, Mỹ Latinh và Trung Mỹ vào tháng 7. Trong đó tập trung vào 60 quốc gia có tỉ lệ tử vong cao liên quan đến tai nạn giao thông đường bộ. Sẽ có khoảng 6.000 người là nhân viên chính phủ, thanh niên và các bên liên quan tham gia vào các khóa huấn luyện.

Tập đoàn Diageo được lựa chọn là đối tác cho chương trình hợp tác có chủ đề “Sáng kiến an toàn đường bộ tại các thành phố”. Tại Việt Nam, Diageo đã nhiều năm hỗ trợ cho các Chương trình hành động toàn cầu về chống lạm dụng đồ uống có cồn do Liên minh quốc tế về Uống có trách nhiệm (IARD) khởi xướng từ năm 2011. Diageo cũng đã hỗ trợ chiến dịch của Bộ GTVT phát hành cẩm nang an toàn khi lái xe trên đường cho các trường dạy lái xe trên cả nước; phối hợp với Trung tâm quốc tế về các chính sách cho thức uống có cồn (ICAP) và Tổng cục đường bộ thực hiện “Chiến dịch tài xế xe khách” nhằm kiểm soát và ngăn các tài xế xe khách sử dụng thức uống có cồn tại các bến xe...