Ô nhiễm tiếng ồn: Phá vỡ cân bằng tự nhiên

Trong hội thảo mới đây, Chi cục Bảo vệ môi trường TP.HCM, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP.HCM đã báo cáo về kết quả năm năm thực hiện Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2011-2015. Trong các mục tiêu đặt ra có mục tiêu về giảm thiểu 70% mức độ ô nhiễm không khí, tiếng ồn do sản xuất, 50% ô nhiễm không khí và tiếng ồn do hoạt động giao thông vận tải (GTVT). Đến nay, mặc dù chúng ta đã có nhiều động thái nhằm can thiệp giảm thiểu ô nhiễm nhưng theo báo cáo, việc giảm thiểu tiếng ồn trong hoạt động sản xuất, nhất là trong GTVT chưa thể đánh giá được. Có nhiều nguyên nhân khiến dẫn đến chưa hoàn thành mục tiêu. Trong đó, đáng chú ý là ý thức và trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp thấp; TP chưa có chương trình đo đạc nguồn ồn trong môi trường tự nhiên; ngành GTVT chưa có giải pháp giải quyết tổng thể, kế hoạch cụ thể đối với việc giảm tiếng ồn do động cơ tham gia giao thông. Báo cáo cũng nêu cao vai trò, trách nhiệm của các ban, ngành như Sở TN&MT TP.HCM, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, Sở GTVT TP.HCM trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm, triển khai các công nghệ tiên tiến, chuyển sang sử dụng xe buýt nhiên liệu sạch, tăng cường mảng xanh đô thị...