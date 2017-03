VietinBank được đánh giá cao về sức mạnh tài chính

Theo báo cáo này, nếu xét về tiền gửi nội tệ, VietinBank cùng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có chỉ số cao nhất ở mức B1. Xét theo tiền gửi ngoại tệ, VietinBank, VIB và BIDV được xếp hạng cao nhất ở mức B2. Trong đó, uy tín và chất lượng phục vụ của VietinBank được đánh giá cao và vinh danh bởi nhiều tổ chức lớn khác trên thế giới.



VietinBank tiếp tục khẳng định vị trí hàng đầu trong hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Trước đó, Tạp chí uy tín của Mỹ Forbes đã chọn ngân hàng này vào danh sách 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới và là doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Đây là năm thứ tư liên tiếp VietinBank đạt thành quả cao quý này. Đó cũng là sự ghi nhận nỗ lực của ngân hàng trong việc tự tái cấu trúc, hoàn thiện, chuẩn hóa mô hình tổ chức trong năm qua, hướng tới mục tiêu là ngân hàng quy mô vươn tầm khu vực vào năm 2017. Không chỉ vậy, VietinBank còn được xếp thứ hạng 437 trong Top 500 ngân hàng có giá trị thương hiệu lớn nhất thế giới năm 2015 do Brand Finance xếp hạng.

Được biết, VietinBank là ngân hàng giữ vị trí hàng đầu tại Việt Nam có quy mô vốn điều lệ lớn và cơ cấu cổ đông mạnh. Tính đến 30-6, tổng tài sản toàn hệ thống ngân hàng đạt 686.000 tỷ đồng, tăng 24.600 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 92% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Tổng nguồn huy động đạt gần 615.000 tỷ đồng, tăng 19.700 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 91% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Tổng dư nợ cho vay và đầu tư đạt 638.900 tỷ đồng, tăng 22.000 tỷ đồng so với đầu năm.