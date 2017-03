Vinamilk Sure Prevent đồng hành 'Vì sức khỏe người Việt'

Thông tin sản phẩm: Vinamilk nỗ lực không ngừng nâng cao ứng dụng những thành tựu khoa học tiên tiến vào sản phẩm Vinamilk Sure Prevent Mới giúp phục hồi sức khỏe cho người bệnh, tăng sức đề kháng và giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh ở người lớn tuổi. . Vinamilk Sure Prevent Mới được bổ sung Plant Sterol (*) - chất béo chiết xuất tự nhiên từ thực vật giúp ngăn cản sự hấp thu cholesterol; kết hợp với các acid béo không no MUFA, PUFA không làm tăng cholesterol xấu trong máu giúp cải thiện cấu trúc mạch vành, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. . Vinamilk Sure Prevent Mới có bổ sung Glucoraphanin - chiết xuất tự nhiên từ mầm bông cải xanh có tác dụng thúc đẩy và duy trì các phản ứng chống ôxy hóa giúp cơ thể đào thải chất độc, kết hợp cùng các vitamin nhóm A, B, C, E,… và các khoáng chất kẽm, magie, selen… giảm tình trạng mệt mỏi, giúp tăng sức đề kháng và ăn ngủ ngon ở người lớn tuổi. . Vinamilk Sure Prevent Mới có tỉ lệ cân đối giữa canxi: phốt Pho: vitamin D giúp tăng cường hấp thu canxi tạo hệ xương chắc khỏe. (*) Theo khuyến nghị của FDA Hoa Kỳ, thực phẩm chứa ít nhất 0,65 g các Sterolester thực vật (Plant sterol) trên một khẩu phần với liều dùng hai lần/ngày, cùng chế độ ăn ít béo no và ít cholesterol giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Một ly Vinamilk Sure Prevent cung cấp 0,65 g các Sterol ester thực vật.