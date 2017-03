10 giải pháp nóng cứu Cát Lái khỏi kẹt xe

Đơn cử một là nghiên cứu mở ngay các tuyến đường có sẵn cho xe, nhất là xe nhỏ đi trên vành đai 2 xuyên qua Khu công nghiệp Cát Lái để không phải tập trung dồn về nút giao Mỹ Thủy. Thứ hai, yêu cầu Trạm thu phí cầu Phú Mỹ mở ngay, mở hết các cửa cho xe qua lại. Thứ ba, mở rộng thêm 3,5 m mỗi bên của đường Đồng Văn Cống. Thứ tư, cho xe trên 3,5 tấn chạy xuyên qua Khu công nghệ cao, quận 9. Thứ năm, lập tổ liên ngành túc trực 24/24 giờ khu vực cảng Cát Lái…

Theo ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT, các giải pháp trên đây nằm trong tầm tay về tài chính, kỹ thuật của TP, các sở, ngành, quận 2, 9 và Thủ Đức. Vấn đề còn lại là phải phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng và nhanh lẹ.

• “Trong sáu tháng đầu năm 2016, lượng khách đi xe buýt không trợ giá và có trợ giá đều giảm (10,8% và 9,7%) so với cùng kỳ năm 2015”. Chiều 28-7, Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM, Sở GTVT đã có báo cáo cho biết như trên.

Theo trung tâm, một trong những nguyên nhân là thái độ của lái xe, tiếp viên vẫn chưa được cải thiện; chất lượng đoàn xe có từ năm 2002-2003 nay xuống cấp, rách nát, thải khói đen sì nhưng chưa đổi mới, thay thế…

Ông Lê Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở GTVT, cho rằng: “Không thể vì chưa thay được xe mới mà để xe cũ xả khói đen ra đường. Như thế rất phản cảm, tạo hình ảnh xấu xí cho xe buýt”.

Ông Đậu An Phúc, Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM, nhấn mạnh trong sáu tháng cuối năm sẽ thực hiện kiểm tra an toàn, vệ sinh, mỹ quan của từng xe trước khi xuất bến. Hình ảnh do người dân, báo chí cung cấp về những xe buýt xả khói đen, rách nát mà vẫn lưu thông trên đường sẽ được dùng làm cơ sở để xử lý các vi phạm.