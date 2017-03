10 phát ngôn ấn tượng của Bí thư Thăng sau 1 tháng nhậm chức

1. “Kể từ giờ phút này, toàn bộ tâm trí của tôi đều dành cho một việc duy nhất đó là cùng với Đảng bộ chính quyền và nhân dân TP”

Ngày 5-2, phát biểu nhận nhiệm vụ Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Đinh La Thăng bày tỏ “tôi tha thiết và thành tâm mong muốn nhận những đóng góp thẳng thắn của các đồng chí lão thành cách mạng, của các đảng viên, nhân sĩ trí thức và đặc biệt là của nguồn trí tuệ cùng với lòng yêu nước trong nhân dân. Tất cả những điều đó là chỗ dựa tinh thần, là sự bổ sung nguồn sáng tạo để giúp tôi tôi tự tin và hành động”.



Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng. Ảnh: HOÀNG GIANG

2. “Chấm dứt ngay các hoạt động chúc tụng, tập trung ngay vào việc!”

Trong ngày đầu làm việc sau Tết, tại cuộc họp Thành ủy TPHCM về kết quả tổ chức chăm lo Tết Bính Thân 2016. Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng chỉ đạo UBND TP quán triệt lãnh đạo các đơn vị, địa phương chấm dứt ngay các hoạt động chúc tụng đầu năm, tập trung ngay vào công việc, không để người dân, doanh nghiệp chờ đợi.

3. “Công an TP phải kéo giảm rõ rệt tội phạm, nhất là các loại tội phạm trộm, cướp và đảm bảo trật tự an toàn giao thông”.

Tại buổi làm việc với Đảng ủy, Ban giám đốc Công an TP.HCM chiều 17-2, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã đặt yêu cầu trong vòng ba tháng tới, Công an TP phải kéo giảm rõ rệt tội phạm, nhất là các loại tội phạm trộm, cướp và đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

4. "Vì dân hành động, không nói nhiều"

Sáng 18-2, tại buổi làm việc với Đảng bộ huyện Củ Chi về việc nghe báo cáo việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ X, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng nhấn mạnh “Mục tiêu của chúng ta là vì dân, tôi chỉ nói bốn chữ thôi: “Vì dân hành động”. Không nói nhiều, đi ngay vào giải pháp”.



Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

5. “Thiếu nhi TP.HCM phải có thương hiệu riêng”

“Tất cả chúng ta, trong đó có hơn 1,4 triệu thiếu niên nhi đồng cùng tham gia xây dựng TP, cùng chung một khát vọng đổi mới, chung tình yêu TP, xứng đáng là cháu ngoan của TP mang tên Bác phải có thương hiệu riêng. Thiếu niên nhi đồng ở TP.HCM phải có thương hiệu riêng của TP mang tên Bác, khác với chỗ khác. Khác ở chỗ khác là chúng ta năng động hơn, sáng tạo hơn, chủ động hơn, yêu TP hơn, khác vọng đổi mới, khát vọng làm giàu cho TP, cho Tổ quốc” - ông Thăng nói trong buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo TP.HCM với thiếu nhi TP, ngày 27-2.

6. Không để ùn tắc giao thông làm 'mất sức''

Chiều 27-2, tại cuộc làm việc giữa lãnh đạo TP.HCM với lãnh đạo Bộ GTVT, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cho rằng tình trạng ùn tắc giao thông đã và đang làm mất sức hấp dẫn và lan tỏa của TP rất lớn. Bí thư Thăng đề nghị Bộ GTVT phối hợp chặt chẽ, mạnh mẽ, kịp thời và nhanh chóng hơn nữa với TP trong việc hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển giao thông và vận tải; hoàn thiện các tiêu chí kỹ thuật xây dựng các công trình cầu, đường cảng, sân bay, metro…



Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng xắn tay vớt rác cùng người dân trên rạch Dừa – rạch Ông Hóa, quận 2. Ảnh: HOÀNG GIANG

7. “Đừng nói chủ trương nữa”

Sau khi nghe ông Lê Hoài Quốc, Trưởng ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP), báo cáo về tình hình xuất khẩu của các doanh nghiệp (DN) tại khu công nghệ này trong năm 2015 ngày 3-3, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: “Các anh cứ nói chủ trương, hỗ trợ, đề xuất, đang trình. Vấn đề là các anh phải nói cụ thể bao giờ xong, đừng nói chủ trương nữa. Trong báo cáo tôi vẫn chưa thấy sự thể hiện quyết tâm, đột phá, chưa đưa ra một mục tiêu cụ thể. Các đề xuất, kiến nghị đang nằm ở đâu, trình chưa, bao giờ xong?”.

8. “Thấy lợi cho dân thì đề xuất làm ngay, không chần chừ”

Tại buổi làm việc chiều 4-3, ông Huỳnh Thanh Hải - Bí thư Quận ủy quận 1 nêu một số vướng mắc và đề xuất với Bí thư Thành ủy TP.HCM về tình trạng 89 chung cư xuống cấp, di dời chợ tạm và giá bồi thường, giảm nghèo, an ninh trật tự trên địa bàn… Bí thư Thăng nói ngay: “Quận phải đề xuất ngay, anh là bí thư, anh cứ mạnh dạn nghĩ ra cơ chế rồi đề xuất lãnh đạo TP xử lý những chung cư này. Nếu anh thấy có cái lợi cho người dân thì đề xuất làm ngay chứ không chần chừ nữa”.

9. “Sao không mời bà Mai Kiều Liên vào dạy ở Học viện Cán bộ”

Làm việc với Đảng ủy Học viện Cán bộ TP về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết Đại hội X Đảng bộ TP.HCM sáng 4-3, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng yêu cầu "Cần phải mời giám đốc các doanh nghiệp giỏi đến dạy, thậm chí mời cả bà Mai Kiều Liên, Hoàng Anh Gia Lai, Võ Quốc Thắng vào dạy… chứ không nhất thiết phải giáo sư, tiến sĩ siêu phàm mới dạy được".



Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng làm việc với Học viện cán bộ TP. Ảnh: HOÀNG GIANG

10. “Đuổi nhà thầu nếu chậm tiến độ xây bệnh viện”

Tại buổi làm việc BV Chấn thương Chỉnh hình về tiến độ xây dựng khoa Chấn thương chỉnh hình ở BV Đa khoa Sài Gòn trưa 6-3 cùng Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Sau khi nghe Giám Đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết dự kiến ban đầu đến thời điểm này việc cải tạo và thêm mới giường bệnh đã xong nhưng đến giờ vẫn còn vướng phía nhà thầu và họ hẹn đến 2019 mới hoàn thành. Bí thư Thăng chỉ đạo nên đuổi nhà thầu này đi và thay bằng một ông khác chứ không thể để tình trạng này kéo dài được.