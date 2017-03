14 hồ thủy điện đang ào ạt xả lũ

Sáng 14-12, Chi cục Phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung-Tây Nguyên (đóng tại Đà Nẵng) cho hay hiện nay lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn (Quảng Nam), sông Lũy (Bình Thuận) và các sông ở Quảng Ngãi đang lên; các sông ở Thừa Thiên-Huế, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận đang xuống.

Dự báo trong 3 giờ tới, lũ trên sông Lũy tại trạm Sông Lũy có khả năng đạt đỉnh ở mức 28,0 m, mức báo động 3 (BĐ3).

Cảnh báo từ chiều 14-12, mực nước trên các sông từ Thừa Thiên-Huế đến Ninh Thuận sẽ lên trở lại. Trong đợt lũ này đỉnh lũ trên các sông phổ biến ở mức BĐ2-BĐ3, có nơi trên BĐ3.

Sáng sớm nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc. Ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ.



Các thủy điện ở Phú Yên đang xả lũ. Ảnh chụp chiều 13-12 tại cửa xả lũ Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ. Ảnh: NGÔ XUÂN

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió đông bắc trong đất liền ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Từ đêm nay ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18oC, vùng núi 12-15oC, vùng núi cao có nơi dưới 12oC.

Ở vịnh Bắc Bộ; vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ và khu vực bắc biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 m.

Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ ngày hôm nay đến 17-12, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to (tổng lượng mưa trên 200 mm), riêng các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên có mưa to đến rất to (300-400 mm/đợt), trên các sông thuộc khu vực này có khả năng xuất hiện lũ kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Về tình hình hồ chứa thủy lợi, tình hình trữ nước các tỉnh Bắc Trung Bộ cụ thể như sau: Quảng Bình: 95%; Quảng Trị: 97%; Thừa Thiên-Huế: 83%. Có năm hồ đang vận hành xả qua cửa van: Quảng Trị: 2 hồ (Kinh Môn, Phú Dụng); Thừa Thiên-Huế: 3 hồ (Tả Trạch, Châu Sơn, Thềm Lúa).

Các hồ chứa có cửa van đang xả tràn: Đà Nẵng: 1 hồ (Đồng Nghệ); Quảng Nam: 1 hồ (Phú Ninh); Quảng Ngãi: 2 hồ (Liệt Sơn, Diên Trường); Bình Định: 3 hồ (Thuận Ninh, Suối Tre, Ông Lành).

Các hồ chứa có cửa van đang xả tràn: Đăk Lăk: 04 hồ (Ea Soup Thượng, Krông Buk Hạ, Buôn Yông, Vụ Bổn.

Đến 6 giờ ngày 14-12, các hồ đang xả theo quy trình vận hành liên hồ chứa với lưu lượng xả/lưu lượng đến của một số hồ như sau: A Lưới: 197/203 m3/s; Hương Điền: 580/580 m3/s; Bình Điền: 115/150 m3/s; A Vương 76/198 m3/s; Sông Tranh 2: 1.277/822 m3/s; Sông Bung 4: 166/439 m3/s; Sông Ba Hạ: 2.400/2.400 m3/s; Sông Hinh: 555/830 m3/s; An Khê: 248/248 m3/s; Pleikrông: 0/140 m3/s; Ialy: 27/184 m3/s; Buôn Tua Sarh: 178/245 m3/s; Buôn Kuôp: 455/489 m3/s; Srepok 3: 662/550 m3/s.