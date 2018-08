2 giám đốc nhập phế liệu vào Việt Nam bị bắt giữ

Ngày 29-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết vừa phối hợp cùng Tổng cục Hải quan tiến hành rà soát, phát hiện, điều tra đối với những đơn vị, cá nhân có sai phạm trong việc nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam.



Các bị can trong vụ án. Ảnh: BCA

Kết quả điều tra, có đủ căn cứ xác định: Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Sản xuất Bao bì Trường Thịnh, địa chỉ tại xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình do Nguyễn Văn Sơn làm Giám đốc và Công ty TNHH sản xuất kinh doanh dịch vụ xây dựng Hồng Việt, địa chỉ tại phường 4, quận 4, TP.HCM do Lê Hữu Thiêm làm Giám đốc và Dương Tuấn Anh là quản lý điều hành có dấu hiệu làm giả các giấy tờ, tài liệu để nhập khẩu trái phép phế liệu vào Việt Nam.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 28-8, Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 15/QĐ-ĐTCBL về “Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại Công ty TNHH Hồng Việt; Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 16/QĐ-ĐTCBL về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại DNTN Trường Thịnh.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định và Lệnh gồm có: Quyết định khởi tố bị can số 144/C03-P15, Lệnh bắt bị can để tạm giam số 42/C03-P15 đối với Nguyễn Đức Trường – Giám đốc Công ty TNHH Đức Đạt; Quyết định khởi tố bị can số 145/C03-P15, Lệnh bắt bị can để tạm giam số 41/C03-P15 đối với Nguyễn Văn Sơn – Giám đốc DNTN Trường Thịnh; Quyết định khởi tố bị can số 146/C03-P15, Lệnh bắt bị can để tạm giam số 43/C03-P15 đối với Dương Văn Phương – nhân viên DNTN Trường Thịnh; Quyết định khởi tố bị can số 143/C03-P15, Lệnh bắt bị can để tạm giam số 40/C03-P15 đối với Dương Tuấn Anh – quản lý điều hành Công ty Hồng Việt về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” theo Điều 189 - Bộ luật Hình sự năm 2015; Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc các đối tượng nêu trên. Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng phối hợp với Tổng cục Hải quan (Cục Điều tra chống buôn lậu) điều tra mở rộng triệt để các đối tượng và đồng phạm liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật. Đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị cá nhân liên quan đến việc để hơn 10.000 container đang tồn tại tại các cảng biển để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.