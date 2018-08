2 người chết và mất tích, miền Bắc tiếp tục đối diện với lũ

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp phát triển từ tầng thấp đến 5000m đang dịch chuyển sâu vào đất liền khu vực Tây Bắc, trong đêm nay (30-8), ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ 30-80mm/24 giờ), từ ngày mai (31-8) mưa lớn giảm dần ở khu vực này.

Cảnh báo, trong đêm nay và ngày mai (31-8), mưa lớn tập trung ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, đặc biệt là các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu.

Cùng ngày, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, cho biết theo báo cáo nhanh các tỉnh Bắc Kạn, Hòa Bình, Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Long An tính đến ngày 29-8, mưa lũ đã làm 1 người chết (ở Hòa Bình), 1 người mất tích (tỉnh Sơn La).

Mưa lũ cũng làm 124 nhà bị sập đổ. Trong đó, tập trung chủ yếu là Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên, Hòa Bình, Thanh Hóa.

Đặc biệt, trong ngày hôm nay mưa lớn khiến 150 hộ dân trong huyện Mai Sơn (Sơn La) phải di chuyển đến nơi an toàn. Trong đó, hơn 100 hộ dân bản Mòng, xã Tà Hộc phải di chuyển khẩn cấp. Nhiều đoạn trên tỉnh lộ 113 từ Cò Nòi – Chiềng Lương – Phiêng Pằn – Nà Ớt bị sạt lở làm ách tắc giao thông. Riêng bản Xà Cành, xã Phiêng Pằn bị cô lập…