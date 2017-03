2 thiếu niên trốn khỏi bãi vàng vì lao động quá nặng nhọc

Làm việc dưới hầm sâu, ăn rau rừng, chủ không trả lương nên hai em đã bỏ trốn khi người chủ say rượu.

Chiều ngày 11-7, ông Trần Đoàn Minh Hiệp (Chủ tịch UBND xã Bình Lâm (Hiệp Đức, Quảng Nam), cho biết sau khi tiếp nhận hai thiếu niên trốn thoát khỏi bãi vàng là em Cụt Văn Toại (17 tuổi) và em Hồng Văn Cầu (15 tuổi, cùng ở xã Lương Minh, huyện miền núi Tương Dương, tỉnh Nghệ An) từ phía người dân thì cơ quan này đã chuyển hai em xuống Trung tâm công tác – xã hội tỉnh Quảng Nam để tiếp tục làm việc và đưa hai em về địa phương.

Chiều cùng ngày, chúng tôi đã đến Trung tâm nói trên để tìm hiểu câu chuyện trốn khỏi bãi vàng của hai em. Theo như trình bày của Toại, em cùng sáu người khác ở quê được một người đàn ông tên Mão (khoảng 30 tuổi, ngụ cùng địa phương) giới thiệu vào làm việc ở bãi vàng ở Phước Sơn với lời hứa trả lương mỗi tháng bốn triệu đồng.

Sau Tết Nguyên đán, em cùng mấy bạn vào Quảng Nam làm. Nhưng chỉ một vài ngày, không chịu được khổ cực nên tìm cách trốn thoát. “Ở đây ăn uống đói khổ lắm, chủ yếu là rau rừng mỗi ngày hai bữa. Còn làm việc thì dưới hầm sâu, mỗi ngày làm hơn 10 tiếng đồng hồ nên không chịu nổi. Hơn nữa, làm mà chủ không trả lương nên nhiều người đã bỏ trốn. Còn em với Cầu cũng tìm cách bỏ trốn chứ chịu không được sự vất vả này nữa”. Toại kể lại.



Hai em Toại và Cầu sau khi trốn thoát khỏi bãi vàng. Ảnh: Huy Trường.

“Anh Mão dẫn hai tụi em vô đây làm được vài hôm thì anh ấy về quê. Lúc về thì cũng không nói với tụi em tiếng nào. Em ở đây làm việc nặng như chở đá, xoay đá quá sức không chịu nổi. Ăn thì chủ yếu măng, hoa chuối với lại rau rừng chứ ít khi nào được ăn thịt cá. Nhiều khi làm không nổi thì bị chủ đánh. Những ngày đầu vào làm thì không bị đánh, sau đó thì có đánh. Nhiều khi làm mệt mà bị đánh nên không chịu được muốn bỏ trốn. Có lúc bỏ trốn không được thì bị chủ bắt rồi đánh đập, đá vào người đau lắm” – Em Toại kể tiếp.

Cũng theo em Toại, người chủ của bãi vàng mà hai em đang làm có tên là P., là người ở huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam). Kể về quá trình chạy trốn, Toại chưa hết sợ hãi, em cho biết vào sáng 6-7, lợi dụng lúc người chủ ngủ say, hai em lén bỏ chạy thục mạng ra khỏi bãi vàng. Tuy nhiên không dám chạy theo đường lớn vì sợ bị chủ bắt lại đánh đập nên hai em men theo đường dây điện trong rừng để chạy. Không thuộc đường đi nên đến trời tối, hai em hái lá rừng lót rồi nằm ngủ.

Sáng ngày hôm sau, hai em tỉnh dậy rồi tiếp tục chạy trốn khỏi rừng. Đến chiều ngày 7-7, hai em gặp anh Hồ Văn Hồng (40 tuổi, trú xã Bình Lâm, Hiệp Đức) và nhờ người này giúp đỡ. Anh Hồng dẫn hai thiếu niên vào trại rồi lấy cơm cho ăn. Anh Hồng hỏi chuyện thì được hai thiếu niên này kể lại việc bị lừa vào làm việc ở bãi vàng ở Phước Hiệp. Sợ bị phát hiện nên đợi đến chiều ngày 9-7, anh Hồng mới đưa hai thiếu niên này về nhà.

Sau khi hỗ trợ tiền cho Cầu và Toại, anh Hồng đã trình báo đến UBND xã Bình Lâm về vụ việc trên. Sau đó, phía chính quyền xã đã lập hồ sơ chuyển hai em cho phía Trung tâm công tác xã hội tỉnh Quảng Nam để đưa về gia đình.

Thời gian qua, ở địa bàn Quảng Nam, rất nhiều thiếu niên bị ép làm việc nặng nhọc tại các bãi vàng. Trong quá trình làm việc, do không chịu đựng được sự vất vả, nhiều em đã bỏ trốn. Mới đây, tại huyện Nam Giang, một lãnh đạo công an huyện này cũng cho biết đã có hai bé gái là Mông Thị Khất (SN 2000) và Lò Thị Xí (SN 2001, cùng trú tại Nghệ An) trốn thoát và khỏi bãi vàng trong tình trạng đói lả và được hỗ trợ đưa về nhà. Trước đó, vào tháng 7-2015, cũng tại huyện Phước Sơn, bảy thiếu niên đã trốn thoát khỏi một nơi bị ép làm việc nặng.