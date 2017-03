5 công an đánh chết nghi can: Bị cáo Thành kháng cáo kêu oan

Đơn kháng cáo do chị Võ Thị Tâm (29 tuổi, vợ anh Kiều)- đại diện hợp pháp của bị hại- ký tên, đã kháng cáo toàn bộ nội dung bản án hình sự sơ thẩm ngày 26-3 của TAND TP Tuy Hòa, đề nghị tòa cấp phúc thẩm xét xử lại toàn bộ nội dung vụ án.

Kháng cáo đề nghị khởi tố thêm phó CA thành phố Tuy Hòa

Về trách nhiệm hình sự, đơn kháng cáo đề nghị khởi tố ông Lê Đức Hoàn, Phó Công an TP Tuy Hòa tội dùng nhục hình với vai trò đồng phạm cùng các bị cáo. “Trong suốt thời gian từ 8g đến 14g ngày 13-5-2012, ông Lê Đức Hoàn đều có mặt tại trụ sở Công an TP Tuy Hòa, trực tiếp phân công Nguyễn Minh Quyền (nguyên thiếu tá, Đội phó Đội trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Phú Yên), Phạm Ngọc Mẫn (nguyên thượng úy, cán bộ Công an TP Tuy Hòa) lấy lời khai chồng tôi.

Ông Lê Đức Hoàn thường xuyên ra vào phòng hỏi cung chồng tôi và thấy các cán bộ dưới quyền đánh chồng tôi nhưng không ngăn cản, có nghĩa là ông Hoàn đã đồng ý cho các cán bộ dưới quyền đánh chồng tôi nên ông này là đồng phạm tội dùng nhục hình cùng các bị cáo khác”- chị Tâm viết trong đơn kháng cáo.





Gia đình bị hại cũng đề nghị khởi tố ông Lê Đức Hoàn tội bắt người trái pháp luật vì là người đã ra lệnh cho cán bộ cấp dưới đến nhà còng tay, bắt anh Ngô Thanh Kiều lúc 3g ngày 13-5-2012.“Việc bắt chồng tôi là hoàn toàn không đúng quy định của pháp luật vì chồng tôi là một công dân bình thường, không thuộc trường hợp bắt người khẩn cấp hay phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã. Hơn nữa, việc bắt chồng tôi không có lệnh, không có biên bản bắt người, bắt người vào ban đêm…”- đơn kháng cáo của chị Tâm phân tích.

Gia đình bị hại cũng đề nghị khởi tố ông Lê Đức Hoàn tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng vì ông này là phó Công an TP Tuy Hòa đồng thời là trưởng ban chuyên án 312T vì cho rằng ông này là người trực tiếp ra lệnh cho cán bộ cấp dưới bắt anh Kiều trái pháp luật, rồi để cho cán bộ cấp dưới dùng dùi cui đánh chết anh Kiều.

Chị Võ Thị Tâm (vợ anh Kiều, bên trái) cùng chị Ngô Thị Tuyết (chị anh Kiều) đến TAND TP Tuy Hòa nộp đơn kháng cáo chiều 10-4. Ảnh: TẤN LỘC

Đơn kháng cáo cũng đề nghị giám định lại thương tích của anh Kiều ở vùng bụng và vùng ngực. “Khi chứng kiến mổ tử thi, tôi thấy vùng bụng chồng tôi bị dập nhiều khúc ruột. Ở vùng ngực, tim, gan, phổi, lá lách đều dập hết. Tôi yêu cầu làm rõ những ai đã gây ra những thương tích này”- chị Tâm viết trong đơn kháng cáo.

Về trách nhiệm dân sự, gia đình bị hại đề nghị tòa phúc thẩm căn cứ Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước để bồi thường cho gia đình nạn nhân vì cho rằng đây là trường hợp oan sai trong hoạt động điều tra.

Kiên quyết không bãi nại vì không muốn có thêm người bị hại

Theo chị Ngô Thị Tuyết (chị ruột anh Kiều), ngay sau phiên tòa sơ thẩm, gia đình bốn bị cáo Nguyễn Minh Quyền, Phạm Ngọc Mẫn, Nguyễn Tấn Quang (nguyên thiếu tá), Đỗ Như Huy (nguyên trung úy, đều là cán bộ Công an TP Tuy Hòa) đã mang 42 triệu đồng đến xin khắc phục thêm cho gia đình anh Kiều và xin người thân nạn nhân viết giấy bãi nại. Trong đó, mỗi gia đình các bị cáo Quyền, Mẫn đưa 20 triệu đồng, mỗi gia đình các bị cáo Quang, Huy đưa 1 triệu đồng. “Chúng tôi ghi nhận sự khắc phục của họ, gia đình tôi kiên quyết không làm giấy bãi nại vì vụ án còn quá nhiều điều khúc mắc chưa được làm sáng tỏ. Mặt khác, chúng tôi muốn luật pháp xử nghiêm minh vụ án này để sau này công an không còn đánh đập người dân, không còn ai phải chết oan”- chị Tuyết nói.

Bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành kháng cáo kêu oan

Cũng trong chiều 10-4, ông Nguyễn Văn Thân (cha của bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành) cho biết Thành đã gửi đơn kháng án kêu oan vì cho rằng mình không đánh anh Kiều nên vô tội. Bị cáo Thành đề nghị tòa trả hồ sơ để điều tra làm rõ hành vi của những người đã đánh chết anh Kiều nhưng không nhận tội.

Như PLO đã thông tin, tại phiên tòa diễn ra từ 26-3 đến 3-4, TAND TP Tuy Hòa đã tuyên phạt Nguyễn Thân Thảo Thành Thành (nguyên thiếu úy, cán bộ Công an TP Tuy Hòa) 5 năm tù; Nguyễn Minh Quyền hai năm tù, Phạm Ngọc Mẫn 18 tháng tù, Nguyễn Tấn Quang 15 tháng tù cho hưởng án treo, Đỗ Như Huy 12 tháng tù cho hưởng án treo. Các bị cáo cùng phạm tội dùng nhục hình. Về dân sự, tòa buộc các bị cáo bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại gần 100 triệu đồng, buộc Công an TP Tuy Hòa phải cấp dưỡng nuôi hai con anh Kiều mỗi tháng 575.000 đồng/cháu.

TẤN LỘC