5 công an đánh chết người: Chỉ một người bị đề nghị án tù giam

Bấm F5 để tiếp tục cập nhật

16 giờ 45 phút

Phiên tòa tạm dừng. Sáng mai (29-3) sẽ tiếp tục.

16 giờ 35 phút

Đại diện VKS, kiểm sát viên Ngô Thị Hồng Minh cho rằng tình tiết bị cáo Quang khai nhìn thấy ông Lê Hải Phú, cán bộ Công an TP Tuy Hòa, đá vào người anh Kiều, không phải là tình tiết mới. Ông Phú không thừa nhận và không có ai khác nhìn thấy sự việc này nên cơ quan điều tra không có căn cứ để khởi tố.

Đại diện VKS cũng cho là “không có căn cứ để nói ông Lê Đức Hoàn phạm tội bắt giữ người trái pháp luật, vì việc bắt giữ người tình nghi là đúng, ở đây chỉ thiếu về thủ tục. Trong vụ án này, ông Hoàn không đồng lõa dùng nhục hình. Ông Hoàn có dấu hiệu tội thiếu trách nhiệm nhưng do ông Hoàn là trưởng ban chuyên án và ngành công an cũng đã xử lý kỷ luật cảnh cáo đối với ông Hoàn”.

16 giờ 15 phút

LS Võ An Đôn, đại diện gia đình bị hại, không đồng tình với bản cáo trạng của Viện KSND TP Tuy Hòa vì có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, truy tố các bị cáo với khung hình phạt không tương xứng với hành vi, hậu quả gây ra.



Luật sư Võ An Đôn

Theo LS Đôn, trong vụ án này, ông Lê Đức Hoàn, Phó Công an TP Tuy Hòa, phải là người chịu trách nhiệm cao nhất. Chính ông Hoàn đã chỉ đạo việc bắt giữ trái pháp luật. Khi cấp dưới dùng nhục hình đối với anh Kiều, ông Hoàn biết nhưng không can ngăn.

Luật sư Đôn nói: Tôi yêu cầu khởi tố ông Lê Đức Hoàn hai tội là bắt giữ người trái pháp luật và dùng nhục hình. Tôi cũng yêu cầu ông Phạm Văn Hóa, Giám đốc Công an tỉnh, phải chịu trách nhiệm trong vụ án này bởi đã để nhiều cán bộ cấp dưới thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm mất uy tín ngành công an.

LS Đôn cũng đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt đối với các bị cáo đang có con nhỏ và cha mẹ già.



Rất đông người dân theo dõi phiên tòa

16 giờ

Bị cáo Mẫn: Bị cáo xin lỗi gia đình bị hại. Bị cáo khẳng định những lời khai của bị cáo trước đây và tại phiên tòa là không có gì sai. Bị cáo xin tòa giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội làm lại cuộc đời.

15 giờ 55 phút

Bị cáo Quyền: Trước hết xin lỗi gia đình anh Kiều. Trong khi làm việc, do thiếu kiềm chế trước thái độ anh Kiều nên có đánh anh Kiều 4, 5 cái. Bây giờ, bị cáo ăn năn hối cải, xin tòa giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sửa chữa.

15 giờ 50 phút

Bị cáo Huy: Dù bị cáo có chịu hình phạt nào cũng không thể nào bù đắp lại nỗi đau mất mát của gia đình anh Kiều. Tuy nhiên, bị cáo xin tòa cho bị cáo hưởng hình phạt thấp nhất để có điều kiện làm việc, góp phần khắc phục sự mất mát của gia đình anh Kiều.

15 giờ 40 phút

Tự bào chữa cho mình, bị cáo Quang nói: Tôi xin lỗi gia đình anh Kiều và cảm ơn gia đình anh Kiều đã xin giảm nhẹ hình phạt cho tôi. Khi đó, do nóng vội và do anh Kiều ngoan cố nên tôi đã có hành động sai lầm. Tôi rất ân hận, xin tòa có hình phạt thấp nhất đối với tôi để tôi có cơ hội sửa chữa sai lầm, có điều kiện chăm sóc mẹ già và nuôi con.

Bị cáo Quang nói rằng mình không còng tay anh Kiều ra sau ghế.

15 giờ 30 phút

LS Thắng: việc Viện KSND TP Tuy Hòa đột ngột thay bản cáo trạng số 56/VKS-HS ngày 28-4-2013 bằng bản cáo trạng số 64/VKS-HS ngày 22-5-2013 là rất bất thường. Theo LS Thắng, toàn bộ nội dung vụ án trong cáo trạng mới đều không có gì thay đổi, mà chỉ thay đổi điều khoản truy tố đối với bốn bị cáo đang tại ngoại. Theo đó, VKS đổi từ việc truy tố theo khoản 2, Điều 298 Bộ luật Hình sự có khung hình phạt từ hai năm đến bảy năm tù thành khoản 1 Điều 298 Bộ luật Hình sự, có mức án từ sáu tháng đến ba năm tù.

LS Thắng cũng cho biết theo hồ sơ, các cán bộ công an không cho anh Kiều khai, không có biên bản lấy lời khai. Dù không có lệnh bắt nhưng cơ quan công an vẫn còng tay bắt đi. Anh Kiều không phải là bị can. LS Thắng nhấn mạnh: VKS truy tố các bị cáo tội dùng nhục hình là không đúng. LS Thắng đề nghị tòa khởi tố tội khai báo gian dối, làm sai lệch hồ sơ.

15 giờ 15 phút

LS Thắng cho rằng việc bốn bị cáo Quyền, Mẫn, Quang, Huy dùng gậy cao su đánh nhiều cái lên người anh Kiều nhưng cơ quan điều tra cho rằng chỉ gây xay xát trên da là rất vô lý. Trong khi đó, trên thi thể anh Kiều có đến 72 dấu vết do ngoại lực tác động. LS Thắng cho rằng cơ quan điều tra có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

14 giờ 40 phút

LS Nguyễn Văn Thắng, bào chữa cho bị cáo Thành, trình bày quan điểm bào chữa cho thân chủ. LS Thắng bác bỏ toàn bộ bản luận tội của Viện KSND TP Tuy Hòa vì cho rằng không khách quan, không đúng người, đúng tội. LS Thắng đề nghị không sử dụng bản kết luận giám định pháp y của Trung tâm Pháp y Phú Yên với nhiều lập luận cho rằng bản giám định có nhiều sai sót, có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án, do đó không thể dùng kết quả đó để truy tố, buộc tội bị cáo Thành. LS Thắng nêu lại chi tiết hầu hết các cơ quan nội tạng của nạn nhân đều bị tổn thương nặng nhưng cơ quan pháp y lại không xác định đây là nguyên nhân gây ra cái chết.

14 giờ 30

Trong phần luận tội, đại diện VKS cho rằng việc các cán bộ công an không cho anh Ngô Thanh Kiều ăn cơm từ sáng sớm đến chiều cũng là dùng nhục hình. VKS xác định bị cáo Thành là người dùng gậy cao su đánh nhiều cái lên đầu anh Kiều là nguyên nhân gây ra cái chết.



Kiểm sát viên Ngô Thị Hồng Minh

Tuy nhiên, từ giai đoạn điều tra đến xét xử, bị cáo Thành không nhận tội, luôn quanh co chôi cãi. VKS cũng xác định các bị cáo Mẫn, Quyền, Quang, Huy dùng gậy cao su đánh nhiều cái vào người anh Kiều.

14 giờ 10 phút

Đại diện Viện KSND TP Tuy Hòa, kiểm sát viên Ngô Thị Hồng Minh trình bày bản luận tội, quan điểm giải quyết vụ án, đề nghị mức án đối với các bị cáo.



Các bị cáo nghe tòa luận tội

Theo đó, trong số năm bị cáo, chỉ có duy nhất bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành bị đề nghị án tù với mức 5 năm đến 5 năm sáu tháng, các bị cáo còn lại đều được đề nghị hưởng án treo với mức 18-24 tháng tù; riêng bị cáo Đỗ Như Huy được xác định phạm tội thứ yếu nên được đề nghị mức án 12-18 tháng tù treo.

11 giờ 00

Tòa tuyên bố kết thúc phần xét hỏi và tạm dừng để nghỉ trưa.

14g chiều nay sẽ bắt đầu phần tranh luận.

10 giờ 50

Theo yêu cầu của LS bào chữa cho bị cáo Thành, tòa thẩm vấn thêm một số nhân chứng là cán bộ công an. Lời khai của các nhân chứng này không có gì mới so với hôm qua.

10 giờ 40

Trong một biên bản làm việc với cơ quan điều tra, ông Hoàn khai với tư cách trưởng ban chuyên án điều tra vụ trộm cắp mà Kiều là nghi can, ông đã phân công Nguyễn Trần Nguyên Phúc đến mời Ngô Thanh Kiều về Công an TP Tuy Hòa làm việc. Khi bị dẫn giải đến Công an TP Tuy Hòa, ông thấy sức khỏe anh Kiều bình thường, tay bị còng. Ông Hoàn nói không chỉ đạo Phúc mang theo vũ khí, dụng cụ còng tay. Tuy nhiên, ông nhận định việc này là cần thiết. Ông Hoàn nói: “Tôi thấy việc đó là sai nhưng mong thông cảm vì vụ việc gấp rút, tổ công tác không thực hiện kịp các thủ tục tố tụng”.

Ông Hoàn khai trong ngày 13-5-2012, không nghe bất kỳ tiếng kêu la hay ai đánh đập gì. Sau khi các cán bộ công an bị khởi tố, ông Hoàn nói: “Việc khởi tố các điều tra viên về tội dùng nhục hình là đúng nhưng mong cơ quan điều tra thông cảm, vì các điều tra viên này nóng vội, mong sớm kết thúc chuyên án nên mới xảy ra như vậy”.

Tòa tiếp tục công bố lời khai các nhân chứng vắng mặt tại phiên tòa.

10 giờ 30

Tòa công bố một số tài liệu, chứng cứ của vụ án.

Mở đầu là lời khai của ông Lê Đức Hoàn, Phó Công an TP Tuy Hòa, nhân chứng quan trọng nhất của vụ án.

Theo biên bản, ông Hoàn thừa nhận sáng 13-5-2012 có phân công hai cán bộ là Quyền, Mẫn trực tiếp làm việc với anh Kiều. Ngoài ra, ông Hoàn phân công Quang tham gia xét hỏi. Ông Hoàn có thấy các cán bộ còng tay anh Kiều nhưng “không chỉ đạo tháo ra vì nghĩ rằng để anh Kiều khỏi chạy trốn”. Trong một biên bản lấy lời khai khác của cơ quan điều tra, ông Hoàn thừa nhận việc còng tay này là sai.



Giấy mời anh Kiều lên công an xã làm việc

Về việc anh Kiều được mời lên Công an xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa làm việc nhưng lại bị Công an TP Tuy Hòa còng tay bắt đi, ông Hoàn nói đó là “sai so với quy định nhưng cần thiết”. Ông Hoàn thừa nhận thiếu trách nhiệm, không ngăn chặn kịp thời việc cán bộ cấp dưới dùng nhục hình. Tuy nhiên, trong các biên bản làm việc, ông Hoàn đều “xin cơ quan thẩm quyền xem xét, thông cảm”.

10 giờ

Tòa nghỉ giải lao

9 giờ 45 phút

Tòa thẩm vấn lại nhân chứng Trần Khải Hoàn (cán bộ Công an TP Tuy Hòa) về chi tiết thời gian ông Hoàn vào phòng điều tra tổng hợp khác với lời khai trong giai đoạn điều tra. Ông Hoàn tiếp tục khẳng định lời khai tại phiên tòa là đúng.

9 giờ 40phút

Tòa hỏi lại nhân chứng Hà Văn Đại (cán bộ Công an TP Tuy Hòa) về lời khai là tận mắt nhìn thấy bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành dùng dùi cui giơ cao, đánh anh Kiều 2-3 cái từ trên xuống, có nghe tiếng kêu la rất lớn của anh Kiều.



Trong phiên xử ngày 10-3, bị cáo Thành vẫn tươi cười. Ảnh: NLĐ

Ông Đại nói giữ nguyên như lời khai ngày hôm qua là nhìn thấy Thành đánh anh Kiều.

9 giờ 35 phút

Tòa hỏi đại diện Công an tỉnh Phú Yên và Công an TP Tuy Hòa là hai bị đơn dân sự về việc bồi thường cho gia đình nạn nhân. Hai bị đơn dân sự này đều nói rằng sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật.

Tòa hỏi bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành về việc bồi thường cho gia đình bị hại.

Bị cáo Thành: “Tôi không bồi thường vì tôi không hề đánh anh Kiều”.



Bị cáo Thành tại tòa sáng nay

9 giờ 20 phút

Điều bất ngờ nhất của phiên tòa sáng nay là gia đình bị hại xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho hai bị cáo Quang và Huy.

“Họ đã tự nhận thấy đó là lỗi lầm của cá nhân mình và tỏ ra ăn năn, hối cải. Không phải vì gia đình hai bị cáo này bồi thường tiền bạc mà chính thái độ xin lỗi chân thành của bị cáo Huy làm gia đình tôi tha thứ. Gia đình tôi cũng thông cảm với bị cáo Quang. Mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt đối với hai bị cáo này”.

9 giờ 10 phút

Trả lời câu hỏi của tòa về kiến nghị hình phạt đối với các bị cáo, chị Ngô Thị Tuyết yêu cầu tòa xử bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành với mức án cao nhất.

Chị Tuyết nói: Từ khi em tôi bị đánh chết đến nay, gia đình bị cáo Thành chưa hề có một lời hỏi thăm cũng chưa hề bồi thường một đồng. Ngược lại, khi đến tòa, họ còn có thái độ cười ngạo nghễ trên nỗi đau của gia đình tôi.



Bà Tuyết trình bày các kiến nghị với tòa

Đối với bị cáo Quyền và bị cáo Mẫn, đại diện gia đình bị hại yêu cầu chuyển từ khoản 1 Điều 298 Bộ luật Hình sự có mức án từ sáu tháng đến ba năm tù lên khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự có mức án từ 5 năm đến 12 năm tù.

“Từ đầu phiên tòa, bị cáo Quyền luôn quanh co chối tội, không hề có thái độ ăn năn, hối cải. Trước đây, gia đình anh Quyền đến gia đình tôi nói rằng do phải làm nhiệm vụ mà anh Quyền gây ra cái chết đối với em tôi và xin gia đình tôi tha thứ. Nói như vậy là ngụy biện vì chính cá nhân các anh gây ra cái chết của em tôi chứ không phải do làm nhiệm vụ mà gây ra. Trong khi Quyền là cán bộ công an tỉnh nhưng không nhận thức được. Do đó, gia đình tôi không thể tha thứ”, chị Tuyết trình bày.

Với bị cáo Mẫn, chị Tuyết nói: “Tuy gia đình bị cáo Mẫn có đến xin lỗi, xin gia đình tôi tha thứ nhưng bản thân bị cáo không hề ăn năn, hối cải. Ngược lại bị cáo Mẫn cũng luôn quanh co chối tội. Gia đình tôi không thể tha thứ cho Mẫn. Mong gia đình Mẫn thông cảm”.

9 giờ

Đại diện gia đình bị hại, chị Trần Thị Tâm (29 tuổi, vợ anh Kiều) và chị Ngô Thị Tuyết (chị ruột anh Kiều) trình bày các kiến nghị với tòa.

Chị Tâm đưa ra các khoản phí yêu cầu được bồi thường trong đó gồm: bồi thường tổn thất tinh thần 414 triệu đồng; cấp dưỡng nuôi hai con của anh Kiều trong 367 tháng, mỗi tháng 1,5 triệu đồng với tổng số tiền 844 triệu đồng; bồi thường chi phí mai táng 200 triệu đồng.

Tòa hỏi” “Gia đình chị yêu cầu ai phải bồi thường?”.

Chị Ngô Thị Tuyết: “Cơ quan nào gây ra cái chết của em tôi thì cơ quan đó phải bồi thường. Ở đây, Công an tỉnh Phú Yên và Công an TP Tuy Hòa phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường vì những cơ quan này đã phân công cán bộ thi hành công vụ và gây ra cái chết của em tôi’.

8 giờ 40

LS Nguyễn Văn Thắng, bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành, truy vấn giám định viên Hoàng Việt vì sao hầu hết các cơ quan nội tạng của nạn nhân Kiều bị tổn thương nặng như vậy nhưng cơ quan giám định pháp y lại cho rằng không phải là nguyên nhân gây nên cái chết của anh Kiều.



Giám định viên Hoàng Việt công bố kết quả khám nghiệm tử thi

Giám định viên Hoàng Việt từ chối trả lời phần lớn các câu hỏi của LS Thắng. “Khi nào luật sư dự hội nghị khoa học thì tôi sẽ trả lời”- ông Việt nói giữa tòa.

8 giờ 20

Ông Hoàng Việt, giám định viên, đại diện Trung tâm Pháp y Phú Yên, được mời lên để trình bày trước tòa về kết quả khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân chết của anh Ngô Thanh Kiều.

Đại diện VKS hỏi: “Ngoài xét nghiệm đại thể, việc xét nghiệm vi thể đối với tử thi Ngô Thanh Kiều để làm gì? Có giá trị như thế nào trong việc xác định nguyên nhân chết của anh Kiều?”

Giám định viên Hoàng Việt: Việc xét nghiệm vi thể nhằm bổ sung cho kết quả xét nghiệm đại thể để có đánh giá tổng quan nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân. Kết quả cho thấy phần lớn các cơ quan nội tạng của anh Kiều đều bị tổn thương như não, tim, phổi, gan, thận, dạ dày, lách, ruột non, ruột già, tinh hoàn… Nạn nhân bị sung huyết và phù não cấp, sung huyết các tạng cấp tính, phù phổi trên nền phổi viêm, các tạng còn lại đã hoại tử sau khi chết. Nguyên nhân chết của nạn nhân Ngô Thanh Kiều là do chấn thương sọ não.



Quang cảnh phiên tòa sáng nay

Hôm qua, ngày xử thứ hai, HĐXX đã chất vấn bị cáo chính của vụ án là Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên thiếu úy, cán bộ Công an TP Tuy Hòa). Thành một mực phủ nhận toàn bộ cáo trạng trước đó và nội dung lời khai của chính mình. Thành cho là mình hoàn toàn không biết nạn nhân và “chưa từng đánh đập người này”.

Ngược lại, nhân chứng Hà Văn Đại (công an TP Tuy Hòa) nhiều lần khẳng định thấy Thành dùng dùi cui giơ cao, đánh Kiều 2-3 cái từ trên xuống, khiến anh này kêu la.

Một nhân chứng khác là Nguyễn Trần Nguyên Phúc (công an TP Tuy Hòa) khai nhìn thấy ông Lê Hải Phú, công an TP Tuy Hòa, có mặt trong phòng làm việc với anh Kiều và nghe có tiếng la của nạn nhân. Khi luật sư chất vấn ông Phú (đến tòa với tư cách là nhân chứng) thì ông này cho biết không hề đánh anh Kiều mà chỉ “làm việc”. Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Tấn Quang (một trong năm bị cáo của vụ án) khai ông Phú đá nhiều cái vào người anh Kiều.

Năm bị cáo trước tòa

Trong phiên xử hôm qua, các nhân chứng liên tục thay đổi lời khai so với giai đoạn điều tra. Nhân chứng quan trọng là ông Lê Đức Hoàn, phó trưởng công an TP. Tuy Hòa, người trực tiếp chỉ đạo việc xét hỏi nạn nhân Ngô Thanh Kiều, vẫn vắng mặt. Luật sư của nguyên đơn nhiều lần đề nghị tòa dẫn giải ông Hoàn đến tòa nhưng không được chấp thuận.



TẤN LỘC