5 người chết, 13 người mất tích do lũ quét, lở đất

Cụ thể, theo thông tin từ Văn phòng thường trực BCĐ TƯ Phòng chống thiên tai, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão Sơn Tinh, tính đến trưa 20-7 đã có 5 người chết, 13 người mất tích do mưa lũ, sạt lở đất hậu bão số 3.



Sạt lở đất tại xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, Thanh Hoá đêm 19-7

Trong đó tại Yên Bái có 3 người chết do sạt lở đất, Thanh Hoá có 2 người chết do lũ quét. Có 13 người mất tích (Yên Bái 11 người do lũ cuốn, Thanh Hóa 2 người do lũ quét).



Đã có 98 nhà bị sập, cuốn trôi. Trong đó: Yên Bái 79, Hòa Bình 1, Thanh Hóa 3, Nghệ An 13, Hà Tĩnh 1. Một số tuyến đường tại Yên Bái, Sơn La, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An đã bị sạt lở.

Tại Yên Bái, huyện Văn Chấn là địa phương chịu ảnh hưởng nặng lề nhất do mưa lũ, sạt lở đất. Tính đến 1 giờ chiều 20-7 tại huyện này đã có 3 người chết gồm ông Đặng Phúc Tài - Phó Bí thư Đảng ủy xã Nậm Mười; cháu Lò Văn Di, 2 tuổi, ở xã Sơn Lương và bà Lường Thị Khuyên, xã An Lương; 14 người mất tích, 3 người bị thương.

Toàn huyện có 28 nhà bị sập đổ, 19 nhà bị cuốn trôi; xã Nậm Mười và 3 thôn, bản thuộc xã Sơn Lương bị cô lập, mất thông tin liên lạc, 121 ha lúa bị ngập, nhiều tuyến đường giao thông bị ách tắc do sạt lở đất.

Tại Thanh Hoá, vào 22 giờ đêm 19-7, lũ đã tràn về cuốn trôi một gia đình gồm 4 người tại xã Trí Nang (huyện Lang Chánh, Thanh Hóa). 4 nạn nhân bị lũ cuốn gồm bà Lê Thị Biến, ông Vi Văn Thiên (con bà Biến), Hà Thị Biển (con dâu ông Thiên), Vi Thị Huyền Trân (cháu nội ông Thiên). Ngoài ra, còn 3 người khác bị thương. Hiện lực lượng chức năng mới tìm thấy xác ông Thiên và bà Biến, 2 nạn nhân còn lại vẫn chưa tìm thấy.



Mưa lớn từ đêm 19-7 cũng khiến nhiều khu vực ở các tỉnh miền núi phía Bắc bị ngập lụt, sạt lở đất, gây hư hại đường xá giao thông, ảnh hưởng nhà cửa, mùa màng…

Tại Lào Cai, hơn 20 hộ dân của các thôn Ngầu 1, 2 (xã Võ Lao, huyện Văn Bàn) bị ngập, cô lập trong nước lũ. Nước lũ cũng cuốn trôi hơn 40 ha lúa của người dân xã Võ Lao;

Tại Sơn La, mưa lũ cũng làm ngập hàng chục hộ dân ở các huyện Vân Hồ, Môc Châu, cuốn trôi, làm ngập hàng trăm ha lúa và gây sạt lở đất làm ách tắc nhiều đoạn đượng trên tuyến Quốc lộ 6.