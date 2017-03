80% nạn nhân TNGT ở độ tuổi 18-55

Chiều 15-1, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã tổ chức đoàn thăm hỏi 22 nạn nhân bị TNGT đang điều trị tại BV Chợ Rẫy do Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng làm trưởng đoàn.



Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng tặng quà và thăm hỏi gia đình các nạn nhân bị tai nạn giao thông. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đây là hoạt động thường xuyên của Ủy ban ATGT Quốc gia nhằm chia sẻ nỗi đau TNGT cho những bệnh nhân chấn thương sọ não hay bị thương ở các bộ phận khác do TNGT, những bệnh nhân neo đơn, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, những bệnh nhân mồ côi, bệnh nhân chấn thương nặng cần điều trị kéo dài.



Đại diện gia đình các nạn nhân bị TNGT nhận quà từ Ủy ban ATGT Quốc gia. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đợt này, đoàn tổ chức trao tặng 22 phần quà cho các bệnh nhân tại BV Chợ Rẫy, mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng. BS Phạm Thanh Việt - Trưởng khoa 2 BV Chợ Rẫy cho biết thời gian qua BV Chợ Rẫy đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân từ các tuyến chuyển về, đặc biệt là các bệnh nhân rất nặng. Trong năm qua, BV đã tiếp nhận hơn 26.000 trường hợp TNGT, trong đó số nạn nhân chấn thương sọ não đến 17.000 (chiếm khoảng 65,5%).



Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng, Giám đốc Sở GTVT Bùi Xuân Cường (thứ tự từ phải sang) cùng các bác sĩ BV Chợ Rẫy đi thăm và tặng quà các nạn nhân bị TNGT. Ảnh: HOÀNG GIANG

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng chia sẻ nỗi đau với các bệnh nhân TNGT tại BV Chợ Rẫy. Ông cho biết 80% nạn nhân TNGT rơi vào độ tuổi 18-55; đây là độ tuổi của những người đàn ông trụ cột của gia đình, động lực của xã hội, nên đây là dịp để dùng nhau động viên, chia sẻ với các nạn nhân và gia đình không may gặp TNGT đang được cứu chữa tại BV Chợ Rẫy. Năm 2015, con số tử vong do TNGT ở BV Chợ Rẫy giảm đến 3/4, chỉ còn 280 trường hợp tử vong so với năm 2010. Mặc dù số nạn nhân vào cấp cứu có tăng lên. Đây chính là sự nỗ lực của ngành y tế và các ban, ngành liên quan trong cứu chữa nạn nhân.