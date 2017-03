Ai cản trở việc 'cắt ngọn' cao ốc 8B Lê Trực?

Công nhân đang 'cắt' phần xây dựng sai phép của toà nhà 8B Lê Trực.

Tiến độ phá dỡ chỉ đạt khoảng 6m2/ngày, chậm hơn so với tiến độ đề ra là 30-40 m2/ngày. Nguyên nhân chậm là do một số người dân đã mua nhà ở dự án yêu cầu dừng phá dỡ phần sai phạm vì cho rằng việc phá dỡ này ảnh hưởng đến những tầng bên dưới.

Đặc biệt là văn bản mới đây nhất của UBND quận Ba Đình (văn bản số 620/UB-QLĐT ngày 10-5) gửi Sở Xây dựng Hà Nội thông báo việc gặp khó khăn trong thẩm tra, phê duyệt phương án phá dỡ giai đoạn 1 (tum và tầng 19) nhà 8B Lê Trực đã khiến việc phá dỡ phải tạm dừng một thời gian để chờ các cơ quan chuyên môn thẩm định lại độ an toàn của phương án “cắt ngọn” toà nhà đang được thực hiện.

Sau khi nhận được văn bản này, Sở Xây dựng Hà Nội đã giao Viện KHCN và Kinh tế Xây dựng tiến hành thẩm tra độ an toàn phương án phá dỡ. Ngày 16-5, Viện KHCN và Kinh tế Xây dựng đã có văn bản (số 135/2016/VKHCN ngày 16-5) báo cáo Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định: phương án phá dỡ đang thực hiện là có cơ sở.

Các yếu tố về kỹ thuật trong phương án phá dỡ giai đoạn 1 (tầng 19) nhà 8B Lê Trực về cơ bản đã được giải quyết. Do vậy, biện lý do chậm phá dỡ do vấn đề kỹ thuật là không có cơ sở. Căn cứ vào đó, Sở Xây dựng đã có văn bản gửi UBND quận Ba Đình yêu cầu tiếp tục chỉ đạo, đốc thúc việc “cắt ngọn” phần xây dựng sai phép của toà nhà trên.



Cao ốc 8B Lê Trực.

Trước đó, vào đầu tháng 1-2016, do chủ đầu tư toà 8B Lê Trực (Công ty Cổ phần may Lê Trực) “chây ì” trong việc thực hiện phương án tự phá dỡ phần sai phép đã khiến UBND TP Hà Nội phải yêu cầu chính quyền quận Ba Đình ra quyết định cưỡng chế đối với sai phạm của toà nhà (quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 9-1-2016).

Theo đó, UBND phường Điện Biên đã ký hợp đồng với Công ty Hải Anh Phát, đơn vị đang được chủ đầu tư thuê thực hiện phương án tự phá dỡ, để tiếp tục “cắt ngọn” toà nhà sai phép dưới sự giám sát, đôn đốc trực tiếp của mình.

Lý do thuê lại Công ty Hải Anh Phát là do phương án phá dỡ do đơn vị này lập và đang thực hiện đã được thẩm định, nếu thuê đơn vị khác sẽ mất thời gian vì phải lập lại phương án phá dỡ từ đầu.

Ngày 6-3, UBND phường Điện Biên đã thực hiện cưỡng chế “cắt ngọn” cao ốc 8B-Lê Trực, tuy nhiên đến nay tiến độ vẫn rất ì ạch, hiện mới chỉ phá dỡ được phần tum thang và 500 m2 sàn trần tầng 19.