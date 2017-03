An ninh hàng không phải đảm bảo trong dịp tết

Tại đây, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan phải đảm bảo tuyệt đối an ninh, trật tự tại sân bay; không để xảy ra tình trạng “xe dù”, “bến cóc”, “chặt chém” hành khách. Đồng thời, Phó Thủ tướng chỉ đạo các hãng hàng không có phương án tăng chuyến phục vụ người dân về quê đón tết nhưng phải đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Trước đó, ông Vũ Thế Phiệt, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, cho biết để phục vụ người dân đi lại dịp tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã lên các phương án tăng khoảng 20% chuyến bay so với năm 2015. “Đặc biệt, cảng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng phương án khai thác cho từng ngày, từng khung giờ cao điểm; trong đó vấn đề an toàn, an ninh được đặt lên hàng đầu” - ông Phiệt khẳng định.