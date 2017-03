Áp thấp nhiệt đới tan, dân Cần Giờ không phải sơ tán

Quốc lộ 1, đường sắt ở Phú Yên bị sạt lở Ngày 5-11, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Tuy An (Phú Yên), cho biết địa phương đã sơ tán khẩn cấp ba gia đình ở thôn Cần Lương, xã An Dân, huyện Tuy An có nhà bị sập do quốc lộ 1 sạt lở nghiêm trọng. Hiện các gia đình này được đưa đến ở tạm nhà người thân và các cơ sở công cộng, sau đó sẽ bố trí tái định cư tại nơi ở mới do không thể ở lại nơi cũ. Lúc 6 giờ ngày 5-11, đường sắt Bắc-Nam đoạn qua xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa (Phú Yên) bị sạt lở taluy âm một đoạn dài hơn 10 m, sâu hơn 3 m với khối lượng trên 200 m3. Nguyên nhân là do mưa lớn kéo dài nhiều ngày nay. Sự cố này đã khiến bốn đoàn tàu với hơn 1.500 hành khách bị mắc kẹt tại các ga, đến trưa cùng ngày mới được thông tuyến.