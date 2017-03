Băng nghiện 9X thực hiện 22 vụ trộm xe máy

Ngày 10-8, Cơ quan CSĐT Công an Q.Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, vừa triệt phá thành công đường dây trộm cắp xe máy do một số đối tượng nghiện ma túy cầm đầu.





Đối tượng cầm đầu đường dây Trương Ngọc Quang Hiếu tại cơ quan công an.

Từ khoảng đầu tháng 5, cơ quan công an phát hiện nhiều đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn câu kết với một số đối tượng ở các địa phương khác hình thành một đường dây chuyên trộm cắp và tiêu thụ xe máy, gây bức xúc cho người dân. Ngày 18-5, Công an Thanh Khê thành lập chuyên án mang bí số VX01 để điều tra, triệt phá đường dây này. Qua trinh sát, ngày 4-8, công an đã bắt giữ các đối tượng cầm đầu gồm: Trương Ngọc Quang Hiếu (biệt danh Tý 2 dây, ngụ tổ 260 P.Hòa Minh, Q. Liên Chiểu), Lê Vũ Anh Tùng (hay còn gọi Cu Bin, ngụ phường An Khê, Q.Thanh Khê) và Huỳnh Đức Duy (tên thường gọi Duy Bánh Bèo, ngụ phường Xuân Hà, Q.Thanh Khê), Ngô Tiến Dũng (trú Nghĩa Đàn, Nghệ An) và Nguyễn Đức Quyền (ngụ Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Tang vật thu giữ được.

Qua điều tra, các đối tượng này đã thực hiện 22 vụ trộm cắp xe máy. Tang vật thu giữ gồm 12 xe máy, chín điện thoại di động, 2 Ipad, 1 thẻ ATM và 49 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.