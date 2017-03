Bão số 1 tràn về Hà Nội: Cây đổ tan hoang

Sáng 28-7, Phòng CSGT (PC67), Công an TP Hà Nội, cho biết trận mưa gió do ảnh hưởng của cơn bão số 1 bắt đầu từ đêm 27-7 đã khiến 667 cây xanh bị đổ gây cản trở giao thông, trong đó 04 cây đổ vào xe ô tô, 02 cây đổ làm 05 xe mô tô bị hư hỏng, 03 cây đổ chắn ngang đường sắt.

Ngoài ra, cơn mưa kéo dài cũng khiến toàn địa bàn thành phố có 10 điểm ngập úng, 02 cột điện đổ, 19 nút đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố.

Trước tình hình trên, PC67 Hà Nội đã huy động 100% lực lượng và phương tiện làm nhiệm vụ phân luồng, chỉ huy điều khiển giao thông và giúp đỡ nhân dân khi đi qua các khu vực ngập úng, cây đổ, đảm bảo giao thông thông suốt.





Tại ngã tư Quang Trung - Hai Bà Trưng, Facebook Huy cho biết đã có một chiếc ô tô mang biển số 30P-7548 bị cây đổ đè bẹp phần đuôi xe khi đang lưu thông trên đường, chưa rõ có thiệt hại về người hay không.

Còn trên Facekook của mình, ông Nguyễn Kinh Quốc, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chính phủ, mô tả tại tuyến phố Hàng Bún, Phạm Hồng Thái (Hà Nội) cây cối ngã rạp, bật gốc, mái tôn, biển tôn bị cuốn “bay vèo vèo như trong phim”. Ông Quốc cảnh báo: “Mọi người chú ý không nên ra đường”.

Nhiều Facebook khác cũng thông tin về ảnh hưởng của bão số 1 tại khu vực mình sinh sống và làm việc như: đoạn đường từ Hà Nội - Hà Nam nhiều bảng quảng cáo bị gió giật đổ; tại khu vực Thanh Xuân đường bị ngập, cây lớn gãy đổ…

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: trong ba giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thêm.

Mưa to đến rất to tập trung ở các tỉnh đồng bằng, trung du Bắc Bộ và Hòa Bình; riêng ở Hà Nội còn có gió giật mạnh cấp 8-9 và mưa rất to (50-100 mm).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng cảnh báo đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho các tuyến phố nội thành Hà Nội từ 0,2 m đến 0,4 m như: Ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Giải phóng, Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trường, Trường Chinh, Giáp Bát, Minh Khai, Thái Hà, Nguyễn Trãi, Hoàng Mai, Định Công, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Xiển, Vũ Trọng Phụng, Khuất Duy Tiến, Hoa Bằng, Đội Cấn, Thụy Khuê, Nguyễn Khuyến, Lê Duẩn, Quang Trung,Tố Hữu, Dương Nội (Hà Đông)…

Đặc biệt, trung tâm này cũng cảnh báo: Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 1 có thể sạt lở đất có khả năng xảy ra tại tất cả tỉnh ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt một số tỉnh như: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang.

Một vài hình ảnh đường phố Hà Nội trong cơn bão



Sức gió của cơn bão làm nhiều biển quảng cáo gãy, đổ. Ảnh: Huy Hà









Nhân viên công ty thoát nước có mặt khơi thông dòng chảy để chống ngập. Ảnh: Huy Hà







Cây đổ chắn ngang toàn bộ một làn đường. Ảnh: Huy Hà

Nhân viên công ty cây xanh có mặt để cắt những cây gãy đổ, giải phóng làn đường. Ảnh: Huy Hà









Biển quảng cáo cũng bị gió giật đổ. Ảnh: Huy Hà